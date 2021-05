7. Si nota que padece alguno de estos síntomas, suspenda el uso del maquillaje y acuda al médico especialista, por ejemplo, un dermatólogo, para que le indique el tratamiento a seguir. Detrás de los tutoriales de Youtube o los blogs no siempre hay un experto en la materia.

6. La primera recomendación siempre es no compartir labiales. Sin embargo, al presentarse un caso de herpes labial es necesario deshacerse de los productos con los que entró en contacto .

C onsecuencias:

Reglas de oro

7. Ponga la fecha en el maquillaje apenas lo compre. Escriba en la envoltura la fecha y el año con marcador permanente. “Si no tiene seguridad de cuándo desechar el maquillaje, una buena regla general es cada seis meses”.

6. Cuide sus ojos. Al aplicar o retirar productos cosméticos de los ojos, tenga cuidado de no raspar el globo ocular ni otras zonas sensitivas del ojo. “Los raspones pueden provocar infecciones y complicaciones con la vista”.

3. No comparta los cosméticos. Cuando dos o más personas usan los mismos aplicadores y maquillaje puede haber contaminación cruzada. “El principal peligro de compartir el maquillaje es transmitir una infección o un virus”.

2. Proteja su piel del sol. Las bases de maquillaje, en su mayoría, ofrecen algún nivel de protección solar, pero cuando ha pasado la fecha de caducidad no protege contra el sol con la misma eficacia. “Esto puede llevar a quemaduras de piel dolorosas y peligrosas”.

“Se puede aplicar la regla de los seis meses desde que se abren los productos. Sin embargo, aquí hay algunas recomendaciones para que aprenda a identificarlos”, Mary Duh.

Y aunque no es posible extender la fecha de vencimiento real de sus productos, pero sí puede cuidarlos para ayudar a prevenir el deterioro antes de tiempo. Asegúrese de seguir estas pautas:

1. No use los dedos como aplicadores. No lleve las bacterias de sus manos a los productos y luego a su piel.

2. No exponga sus productos al sol.

3. Almacene los productos en el armario o en un cajón. Evite colocarlos en la ducha, el calor y la humedad pueden dañarlos.

4. Limpie los pinceles regularmente.

4. Reemplace las esponjas mensualmente.

5. Use productos que vienen en una bomba o envase comprimido.

6. No comparta sus productos, especialmente si son para los ojos.

7. No bombee la máscara de pestañas empujando y tirando del aplicador dentro y fuera del tubo. Esto introduce más aire y bacterias, además de provocar que el producto se seque más rápido.

8. No agregue agua a los productos para que “duren más”. El agua es un caldo de cultivo para el moho y las bacterias.

Por último, la dermatóloga recomienda una rutina de higiene:

- Elimine correctamente el maquillaje con un jabón suave todas las noches. “No es necesario usar jabón por la mañana”.

- Aplique loción para la sequedad, según su tipo de piel.

- Evite las toallitas desmaquillantes. “Estas contienen sustancias químicas y alcoholes que pueden resecar e irritar la piel”.

Bonus:

Evalúe el tipo de producto y la actividad del día para que no dure demasiado tiempo con el maquillaje en el rostro.