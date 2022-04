BTS: ¿Por qué les encanta a los jóvenes? Tres razones por las que el grupo es tan popular

Cuando BTS debutó en 2013 hizo lo que ninguna otra banda coreana había logrado hasta ahora. Se expandió más allá de las fronteras de Corea del Sur y sin importar la edad, el idioma y las barreras de comunicación, los jóvenes se enamoraron de la forma en que estos jóvenes presentan sus canciones.

En poco tiempo se convirtieron en los artistas más vendidos en la historia de Corea del Sur y también son el primer grupo coreano en encabezar la lista Billboard 200 en Estados Unidos y el mundo.

De hecho, son el primer grupo de K-pop en tener tres álbumes que alcanzan el puesto número 1 en un solo año en las listas de éxitos, algo solo comparado a lo que lograron Los Beatles en su momento.

El grupo está formado por siete miembros llamados: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoon Gi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jungkook. Desde su debut en 2013 a la fecha, esta agrupación cuenta con más de 14 millones de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram.

Hasta el momento llevan cuatro millones de álbumes vendidos mundialmente y millones de dólares en mercancía promocional. Su álbum Love Yourself alcanzó el No. 1 en iTunes en más de 70 países y su vídeo “Boy With Luv” que interpretan junto a la cantante Halsey tiene 425 millones de reproducciones en YouTube, rompiendo récord como uno de los vídeos más vistos en 24 horas luego de su debut.

Pero, incluso si no ha estado viviendo en una burbuja es un poco difícil saber por qué gusta tanto entre los jóvenes y, no se puede negar, entre algunos adultos.