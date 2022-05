Campaña #MamáSoloHayMuchas rinde homenaje a todas las mamás

Cuando se busca la palabra “mamá” en redes sociales, el emoticón que más aparece acompañando esa palabra, es un corazón. No hay duda que el significado que mejor define el sentimiento de una madre es el amor y por ello, la maternidad no se define sólo por haber dado a luz, es también ese vínculo indisoluble, de cuidado, respeto, incluso abnegación, que una mujer puede profesar a otro ser, aunque no sea biológicamente su hijo.

Este entendimiento amplio de la palabra “mamá”, es el que quiere homenajear en este día de las madres la marca Éxito y por eso, presenta el mes de mayo una campaña que llega al corazón de todos los que celebran a la mujer que llaman Mamá. Abuelas, madres, tías, amigas, maestras y cuidadoras: Mujeres que 24/7 dan todo por sus hijos, esos que les dio la naturaleza, o simplemente, la vida.

“En el mes de las madres, todas las mamás son protagonistas. Las que son abuelas y madres al mismo tiempo, hermanas que hacen el papel de mamá para cuidar a los más pequeños de la casa, aquellas que eligieron ser madres por adopción y las que se convirtieron en madres de los hijos de sus amigas, entre muchas otras. En marca Éxito, ellas nos demuestran que el amor no tiene límites y que existen muchas maneras de ser mamá”, expone Andrés Restrepo, Director marca Éxito. Con el propósito de celebrar las maternidades diferentes, la marca Éxito lanza “Mamá solo hay muchas”, una campaña que busca romper estereotipos, reconocer el papel de madres y festejar la diversidad de las figuras maternas de los colombianos durante el mes de mayo.

La campaña tiene como pieza central un conmovedor video que está siendo compartido viralmente en grupos de WhatsApp y redes sociales al lograr sensibilizar a cualquiera que lo vea. El audiovisual está alojado en las redes sociales de la marca y tiene como protagonistas a cuatro colaboradoras de la marca Éxito, mujeres valientes y luchadoras que representan las historias de sus compañeras y madres que, gracias a su amor infinito y apoyo incondicional que brindan a sus seres amados todos los días, se convierten en inspiración para todos.

Elizabeth Romero, madre de un adolescente y una niña; Liliana Pérez, tía de dos jóvenes; Bianeyis del Carmen, tía de 2 menores y próximamente madre y, Yamile Pardo, madre de cuatro hijos y beneficiaria de la Fundación Éxito, cuentan sus experiencias como mamás en el sentido amplio de la palabra, y reciben una sorpresa que logra conmover y emocionar hasta las lágrimas.

El sentimiento de los cibernautas coincide con esta interpretación de lo que es una mamá. Así se pudo constatar en una escucha digital que tomó más de 14.300 conversaciones en el último mes sobre maternidad en redes sociales. En ella, se encontró que muchos se refieren a personas muy cercanas y vitales en su vida, como “una segunda madre”, siendo este el mayor homenaje que le pueden dar.

Éxito invita a que los colombianos y colombianas se unan a este homenaje usando el numeral #MamáSoloHayMuchas en las distintas redes sociales. Un motivo para compartir sus historias y postear fotos de esas mujeres que se han ganado el título de madres. Las imágenes más emotivas, serán premiadas y convertidas en piezas digitales de la marca.

La campaña “Mamá solo hay muchas” puede ser vista en https://bit.ly/3KN6n44