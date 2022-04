Cinco consejos para mejorar su calidad de vida en el trabajo

Si quiere tener calidad de vida laboral considere el trabajo en equipo, pues esto no sólo mejora cualquier tarea sino que también ayuda a su crecimiento personal (y al de sus compañeros) mediante el intercambio de conocimientos. Puede trazar objetivos compartidos y trabajar por su éxito.

Para muchas personas este consejo es casi imposible de seguir, pero es esencial separar la vida laboral de la personal. No siempre es bueno, por ejemplo, enfocarse solo en el trabajo ya que su calidad de vida disminuirá y se sentirá más cansado, desmotivado e impaciente. El equilibrio es la clave: reserve un tiempo para disfrutar con su familia, salir con sus amigos, viajar, leer un libro o hacer otra afición.

Este es probablemente el consejo más difícil de seguir, pero dejar las tareas para más tarde sólo sirve para acumular trabajo, aumentar su ansiedad y no cumplir con su agenda. Por muy tentador que sea dejarlo todo para último momento, es importante intentar ser más eficaces y abordar todas las cosas a tiempo.

5.Sea creativo.

No es difícil dejarse engullir por el monstruo de la rutina, pero la creatividad puede ayudar a combatirlo. No es necesario inventar nuevos productos y servicios todos los días, pero ¿por qué no observar las actividades cotidianas y pensar en otras formas de hacerlas? Quién sabe, puede que incluso saque buenas conclusiones para compartir con otros y así aumentar la calidad de vida de todos.