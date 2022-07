Cinco productos multitasking que complementarán su ‘beauty look’

Los consumidores más jóvenes y que apenas están por iniciar en el mundo de la belleza y cuidado de la piel optan por buscar productos fáciles de utilizar sin perder demasiado tiempo en el intento.

Los expertos de essence, marca de belleza vegana, con 20 años de ofrecer productos crueltyfree, le comparten una guía de productos desarrollados con más de un 95% de ingredientes naturales que te ayudarán a lograr el ¡’beauty look’ de sus sueños!

¡Hola ojos resplandecientes! Con ácido hialurónico, cafeína, jugo de pepino y reemplazo de colágeno vegano será un estímulo para despertar los ojos cansados. Con solo aplicar un poco de suero debajo de los ojos les brindará a tus ojos humectación y al mismo tiempo una apariencia fresca perfecta. Este es el caso de Hello, good stuff! Depuff eye serum.

Hidratación intensa. Hidratación intensa y hermoso brillo, mientras deja una delicada fragancia de piña. ¡Un cutis radiante está garantizado! Así es Hello, good stuff! face serum.

¡Dos efectos en uno! Hidrata y fija el maquillaje. Gracias a su formulación con extracto natural de sandía, con un solo pump de spray, le dará un efecto refrescante a la piel mientras deja un agradable aroma afrutado. Tu piel no querrá perderse este súper Face Mist. Use Hello, good stuff! 3IN1 face mist

¿Una “Leche Dorada” para tu rutina de cuidado de la piel? ¡Es posible! Ya sea que desees dar un impulso de frescura por la mañana o como primer antes del maquillaje. Ambos resultados serán posibles. Esta crema facial hidratante, de textura ligera y lechosa con cúrcuma y avena, se absorberá rápidamente sobre tu piel, mientras le brinda un efecto calmante. Aquí está Hello, good stuff! milky face moisturizer.

Efecto Multitasking: Lleva el cuidado diario de la piel al siguiente nivel. Sus fantásticos ingredientes, como el extracto de arándanos, ácido hialurónico y escualeno hacen de este suero facial el mejor producto multitasking, pues brindará hidratación y rellenará la piel del rostro para una tez que luzca más joven, consentida y radiante. Este es Hello, good stuff! primer serum hydrate & plump.