¿Cómo ayudar a los jóvenes a dejar de fumar?

Cómo ayudar a los jóvenes

Si encuentra a su hijo adolescente fumando, tómelo con seriedad. Detener de inmediato el hábito de fumar en los adolescentes es la mejor forma de fomentar una buena salud de por vida.

Expertos de Mayo Clinic le cuentan cómo hacerlo:

1. Dé el ejemplo. Si los padres fuman, los jóvenes pueden interpretar esta acción como una recomendación del comportamiento.

2. Hable con su hijo. Dígale que quiere que deje de fumar, pero sin órdenes, amenazas, o ultimátums, porque probablemente no van a funcionar. En lugar de enojarse, pregúntele por qué comenzó a fumar.

3. Aliente al joven para que comparta sus preocupaciones. En lugar de darles un sermón sobre los peligros de fumar pregúntales qué consideran que son los aspectos negativos de fumar: mal aliento, mal olor, manchas en los dedos y los dientes y problemas en la función pulmonar y el desempeño atlético.

4. Desaliente el uso de cigarrillos electrónicos. Es posible que haya oído hablar del uso de cigarrillos electrónicos como una forma de dejar de fumar. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que funcionan con pilas que calientan un líquido —que, por lo general, pero no siempre, contiene nicotina— y lo convierten en un vapor que se puede inhalar. Los cigarrillos electrónicos también se conocen como “vaporizadores”.

Debido a cuestiones de seguridad no resueltas y a que las investigaciones sobre los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar no son concluyentes, los expertos no recomiendan el uso de los cigarrillos electrónicos como una forma para dejar de fumar.

5. Ayude a su hijo adolescente a elaborar un plan. Dejar de fumar no es tan fácil, aunque los jóvenes aseguren que sí lo es. Cuando hable con ellos sobre dejar de fumar pregúnteles si alguno de sus amigos lo ha intentado. Piense en por qué tuvieron — o no tuvieron — éxito. Pregúnteles qué estrategias funcionarían para dejar de fumar en sus casos.