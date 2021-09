Cómo dar el regalo perfecto según cada tipo de personalidad en Amor y Amistad

Una persona extrovertida, sexy, soñadora y divertida

A las mujeres que son el alma de la fiesta, que irradian con su alegría y buena energía siempre a donde quiera que van, sin lugar a dudas les encantará una fragancia floral oriental, sexy pero moderna y deliciosa, que evoque la sensualidad y resalte ese poder femenino. Un aroma fascinante que combine toques frutales y románticos como rosas rojas.

Asimismo, los hombres modernos no se quedan atrás; a aquellos que son el centro de atención en su día a día y que valoran lo esencial en la vida, seguro les encantará una colonia con un aroma herbal cítrico, que no solo convertirá su aroma en un recuerdo imposible de olvidar, sino que también, por su intensidad, hará que no pase desapercibido. Sin duda, una fragancia con estos toques aromáticos, será el regalo perfecto para un hombre que quiera expresar una actitud protectora y moderna.