Alegría: ¿Por qué no? Muchas personas se sienten alegres de estar en casa, compartir en familia y hacer cosas que no podían hacer antes.

Incertidumbre: De no saber qué va a pasar, de no saber qué pasará con sus empleos, de no contar con un ingreso permanente, porque las cuentas siguen corriendo.

“Aquellos que tienen relaciones sociales de calidad van a poder afrontar mejor las situaciones de estrés, cuidarse y regularse. Por el contrario, las personas que no cuentan con esos recursos a nivel interno, que se sienten intranquilos y piensan que no van a ser capaces, podrían empezar a tener episodios de estrés y ansiedad”.

¿Cómo nos fortalecemos psicológicamente?

Establecer una agenda en casa es la herramienta más efectiva para fortalecernos psicológicamente. La actividad mantiene la mente ocupada.

“Una estrategia que recomiendo es que mientras voy haciendo mis actividades, vaya escuchando algo constructivo. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas tecnológicas por las que se pueden descargar audios, podcast o audiolibros, recursos que nos edifiquen, que incrementen en nosotros el positivismo. Esto nos permite mantener la mente ocupada en otras cosas y evitar darle vueltas a los pensamientos negativos”.

Adicional a esto, el ejercicio y el cuidado personal no deben quedar atrás. El hecho de estar en casa no implica no ducharse, no cambiarse o no arreglarse, por el contrario, hay tiempo de sobra para aprovechar.

Para evitar dificultades en la convivencia y discusiones es fundamental establecer normas. Que todos en casa tengan una función que cumplir y que los tiempos de estudio, trabajo y descanso se respeten.

En el Facebook de la Cruz Roja Santander estarán realizando charlas en vivo con diferentes profesionales para ayudar a sobrellevar la cuarentena.