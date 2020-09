“Hace un año empecé a experimentar con el maquillaje artístico. Probé con colores, texturas, detalles y, para hacer los personajes, me inspiro en ilustraciones, busco artistas que me inspiren a mí y así trabajo. Siempre es difícil buscar una identidad en el maquillaje, y por ahora estoy experimentando”, añadió.

La joven, estudiante de último semestre de Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander, ha llevado en su ADN el amor por el maquillaje. Precisó que desde que era niña se lo robaba a su mamá, y no fue sino hasta que entró a la universidad que llevó consigo todos sus productos. No obstante, por algunos trabajos sencillos que realizó, se convirtió en el ‘boom’. Pero hace un año, quiso llegar a un nuevo nivel.

Triunfando desde ya





Apenas está empezando y sus trabajos ya dan de qué hablar. Hace unas semanas estuvo participando en un concurso nacional con un centenar maquilladores de trayectorias superiores a los 5 años, y entre todos, Wendy ocupó el segundo lugar.





“Yo no he conocido maquilladores artísticos en Colombia, pero alguien me etiquetó en la competencia que creó una maquilladora artística, participé y fue muy exigente. “Yo tenía muchísimo miedo y en cada etapa veía a personas con años de trabajo, gente con muchísima experiencia y me desanimaba, pero también trataba de dar todo lo posible y así pude quedar de segundo lugar”, agregó la artista.





El amor por su trabajo es tal, que ya declaró que se dedicará a él lo que le queda de vida y se trazó la meta de combinar su carrera con el maquillaje. “Esto ya es algo que no puedo dejar, no pienso dejar y me gusta mucho. Es como a los que les gusta el deporte”, finalizó.