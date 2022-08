Hay una razón por la que se llama base: este producto de maquillaje esencial sienta las bases para cualquier look de belleza. Ya sea que busque una piel suave y mate o un brillo hidratado y húmedo, existe un producto de base para ayudarlo a lograrlo. Pero con todas las diferentes opciones disponibles, seleccionar la fórmula correcta puede resultar abrumador.

Recuerde que antes debe preparar su piel: limpie y aplique una crema hidratante, no aplique la base directamente sobre la cara para no usar exceso de producto. Si va a utilizar esponja, satúrela de agua, exprímala y quite el exceso con una toalla limpia. Aplique un producto que ponga una barrera entre la piel y la base para ayudar a evitar que los poros se obstruyan.

La recomendación es que busque una base que tenga un acabado mate durante 18 horas, que ayude a mejorar la textura y apariencia de la piel, con vitamina E, que reduzca el tamaño de los poros y controle el brillo de la piel y a prueba de transferencia, como la All Matt Shine Control Make up, para todo tipo de piel.

A continuación, Catrice le ofrece cuatro pasos para que aprenda a aplicar su base como debe ser: