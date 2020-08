Así es: no es raro oír en las líneas de diálogo de estas telenovelas sobre los supuestos “deberes de esposa” que las mujeres que las protagonizan tienen que cumplir en algún momento de su vida. Bueno, de la trama.

El regreso nostálgico de las telenovelas de los noventa como Betty la fea y Pasión de Gavilanes, así como la aparición de otras como “Oscuro deseo”, hacen que quienes las ven (y son muy pocos quienes no lo hacen, reconózcalo) nuevamente escuchen todas esas frases clichés sobre la mujer.

Hay que aceptarlo: el placer culpable por las telenovelas no tiene límites.

En la sentencia C-246 de 2002, la Corte Constitucional establece que los cónyuges, es decir, el esposo y la esposa y no solo ella, tienen la obligación de socorrerse y ayudarse mutuamente.

Nostalgia peligrosa

Juliana Martínez, profesora de la American University, Wahsington, DC y coordinadora de Proyectos de Sentiido, explica que esta idea nostálgica de que todo tiempo pasado fue mejor puede ser muy peligrosa para las mujeres y para los derechos que le han sido reconocidos.

“A través de los comentarios cotidianos y la producción cultura (como en el caso de las telenovelas) hay una “educación sentimental” importante. Aprendemos a “ver” esas cosas como naturales y deseables, como “románticas”: “Porque te quiero, te aporreo”, “si no te cela no te quiere”, etc., señala la experta.

La experta explica que, para muchos de manera inconsciente y tal vez para los líderes del mundo de manera muy consciente, esta nostalgia es una forma de echar atrás los derechos alcanzados por la mujer: sobre todo en tiempos de ansiedad y transición la gente busca certezas, y ahí es donde esas nostalgias son peligrosas porque crean añoranza y “romantizan” situación de desigualdad y violencia de género. Pero resultan reconfortantes porque apelan a un orden “natural” y “claro” que invisibiliza la violencia (racial, homofóbica, de género) sobre la cual ese orden se sostiene”.

Pero... seguramente todos comprendemos que son historias de ficción... ¿qué tanto calan de nuevo esos “deberes de esposa” que pregonan las telenovelas en la sociedad?

“La historia es ficción, no las construcciones ideológicas detrás de ella”, explica Martínez, “La gente entiende que Pedro y María no sus personajes, pero la gente sí cree en los imaginarios que están detrás de la historia de Pedro y María porque esos imaginarios hacen parte de nuestra sociedad de una otra forma”.