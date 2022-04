El misterioso origen del sepulcro de Andes, Antioquia

Con motivo de una muerte, bajo el cielo más oscuro y hondo del año, se congregan miles de personas para observar la caravana que hace honores, no solo a la representación del cadáver de Jesús recién bajado de la cruz, sino también a la urna que lo separa del exterior.

No hay fiesta el viernes

“Claro, los agentes aduaneros se dieron cuenta, vinieron y dijeron ‘qué pena, el sepulcro de aquí no era este’, pero la familia Uribe dijo ‘no, cómo se lo van a llevar, si en Popayán tienen con qué comprarlo, nosotros también’”. La narración del padre Manuel es fiel a la historia que ha escuchado, como otros, desde niño. Con oro puro fue pagado el excedente de la compra, dice, desde entonces quedó como propiedad de esa familia. “Recuerdo que estando yo pequeño el Santo Sepulcro permanecía en una sala, como en un velorio: la urna con las cuatro velas encendidas. La gente iba y venía”.

El trayecto es de sendas proporciones, tanto que cuando llega la primera parte del desfile al templo de San Pedro, el sepulcro aún no ha logrado salir de la parroquia.

Todo el recorrido tarda cerca de tres horas: 180 minutos en los que solo se escucha música fúnebre y −hasta hace dos años− el canto en latín del Benedictus o Cantico di Zaccaria; en cada esquina. “Benedictus Dominus Deus Israel, / quia visitavit et fecit redemptionem plebis suæ: Et erexit cornu salutis nobis, / in domo David pueri sui”. (Bendito sea el Señor, Dios de Israel, / porque ha visitado y redimido a su pueblo / suscitándonos una fuerza de salvación / en la casa de David, su siervo).

Los feligreses esperan el sepulcro, haciéndole una calle de honor, a las afueras del templo que tiene un tamaño mucho menor al de la iglesia principal. Ni la mitad de los asistentes al evento cabe en el recinto, por eso, la pieza ingresa apenas con los cargueros y unos cuantos acompañantes. Ya dentro, es ubicada en medio de los ramos y las coronas de flores, y permanece custodiada por la estatua de San Juan y la Dolorosa hasta el Domingo de Resurrección.

La gloria y el valor que decantan los andinos por el sepulcro nació, el siglo pasado, el primer día en que fue expuesto sobre las calles empedradas. “Gustó tanto que inmediatamente la gente se puso a preparar la Semana Santa en torno a él, los cotejos, las escuadras, todo se fue organizando para hacer la procesión más bonita del departamento”, expresa Hernán Darío Saldarriaga, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes.

El misterio en torno a su origen −que se ha extendido hasta monografías académicas y otros contextos como el cultural (se dice, por ejemplo, que Juan Bautista Escobar fue también dueño de un teatro municipal que era una réplica del Teatro Colón de Bogotá)− se aviva cada año durante estas fechas y obliga a repasar la historia de Andes a través de la tradición oral.

El pueblo es y nació grande, dice el escritor andino Juan Carlos “Kale” Vélez, no solo por ser la cuna del escritor Gonzalo Arango, sino también por servir de terruño a familias prestigiosas como la de su fundador Pedro Antonio Restrepo Escobar, padre del expresidente Carlos E. Restrepo.

Quizá la emblemática urna no llegó por error. “El pueblo nació con clase, con gusto. No creo que nos hayamos equivocado en todo lo bonito que tenemos”.

Una casa que cada año se convierte en un museo religioso

Desde el quicio de la puerta puede verse, colgado en la pared derecha, un gran trozo de tela roja con bordados gruesos en hilo dorado: un estandarte que es el abrebocas de la ostentosidad sagrada que se prolonga hasta el interior de las piezas y a lo largo del pasillo de la casa.

En la primera habitación, −donde suele estar la sala con sus muebles y una mesita central−, cabe ahora solo la estatua de la Dolorosa (Nuestra Señora de los Dolores). Es tan grande que es imposible mirarla a los ojos o explorar otros detalles que no sean los del pomposo vestido.

El artista detrás de la totalidad de las obras es Guillermo Arteaga, un andino que se dice “virgen” ante las puertas de una universidad, que ha aprendido todo a través de la práctica. “He sido totalmente empírico, cuando un niño se inclina por el canto empieza a cantar en el baño, ¿cierto? A mí me pasó lo mismo, pero con el arte, desde pequeño hacía muñequitos de barro, pesebres”.

Se ha mantenido firme en la producción de obras religiosas: divinos niños, vírgenes, réplicas del Santo Sepulcro, cuadros que representan escenas de la Biblia, “yo siempre tuve esa convicción y he tratado de quedarme en ella”.