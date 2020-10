El WEF 2020 se enfoca este año en “la igualdad formal y la igualdad real: estrategias para la inclusión de las mujeres”

El panorama económico actual plantea desafíos importantes resultado de la pandemia y sin duda, uno de los mayores retos es garantizar, dentro del plan de reactivación, el acceso de las mujeres a los derechos económicos. Las cifras evidencian que las mujeres parten de peores condiciones para enfrentar dicha crisis, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el desempleo femenino alcanzó el 26,2%, diez puntos por encima del porcentaje que afectó a los hombres, debido a que sobre ellas recae la economía del cuidado y la fuerza laboral femenina se concentra en sectores de mayor informalidad y baja productividad.

Por ello, el WEF 2020 busca ofrecer una respuesta colectiva en la región para enfrentar esta problemática, al brindar un espacio inclusivo que reúne a todos los sectores económicos del país en un mismo espacio (sector privado, sector público y sociedad civil) con el fin de crear un ecosistema de emprendimiento en torno a la economía de la mujer. El progreso de las mujeres es el progreso de la sociedad y la completa inclusión de las mujeres permite accionar el motor del desarrollo.

Bajo la temática “Transformando historias e impactando vidas” de la segunda edición del WEF Latinoamérica, se busca sentar un precedente histórico, donde la mujer deja de ser transversal en la agenda pública y privada, para ser prioridad en la reactivación económica. De hecho, según Nadia Sánchez, directora del WEF Latinoamérica y presidenta de la Fundación She Is “La efectiva participación de las mujeres en la reactivación económica será necesaria para su empoderamiento social, pero primero es fundamental revisar, responder, incluir y priorizar en la agenda las necesidades de las mujeres, las cuales se recrudecieron en el marco de los tiempos excepcionales que estamos viviendo. Queremos crear puentes y ser testigos de que sí es posible pasar del discurso a la acción.”

Más de 200 personalidades como Reem Ebrahim Al Hashemi, United Arab Emirates Minister of State for International Cooperation and Director General, Expo 2020 Dubai; Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica; Wanda Vázquez Garced, gobernadora de Puerto Rico; Francis Suárez, alcalde de Miami; Cynthia Fernanda Viteri, alcaldesa de Guayaquil; Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia; entre otros actores de la región, nos acompañarán a definir una nueva ruta hacia la equidad de género.

Pero no solo habrá presencia de speakers desde el ámbito político, el WEF reunirá tanto al sector empresarial, económico, como al deportivo, social y cultural, con historias de vida que impulsarán a contribuir con el empoderamiento económico de las mujeres, ejemplificado tanto en la voz de mujeres inspiradoras, como en la de hombres comprometidos con un mundo más equitativo. “Para mencionar algunos casos icónicos, tendremos a Silvina Moschini, Fundadora y Presidente de TransparentBusiness, CEO y fundadora de SheWorks y la primera mujer con un unicornio rosa1 en Latinoamérica; Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido latino de Billboard; Alondra de la Parra, fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas con sede en Nueva York; entre muchas otras figuras que han actuado como piedras angulares de una economía que puede ser más dinámica”, mencionó Nadia Sánchez.