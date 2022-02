En el mes del amor, proteja su vida sexual

Febrero es conocido como el mes del amor en el mundo ya que se celebra el día de San Valentín. Aunque en Colombia el día del amor y amistad tiene una mayor relevancia, este día no deja de pasar desapercibido en este mes para muchas parejas. Por tal razón, además de ser esta una oportunidad perfecta para festejar el amor, es un momento clave para recordar la importancia de tener una vida sexual responsable ya sea para evitar embarazos no deseados o prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS).

Según el Ministerio de Salud, una de las ITS más comunes, el VIH, está entre las diez primeras causas de mortalidad en Colombia, en parte esto se debe al uso poco frecuente de barreras como el condón. Según Profamilia, se estima que en el país se venden alrededor de 300 millones de preservativos al año, lo que quiere decir que cada persona, que tiene una vida sexual activa, compra en promedio ocho condones anualmente, lo cual es una cifra bastante baja.

Existen diferentes tipos de ITS, algunas causadas por virus como el Herpes genital, otras por bacterias como la blenorragia (gonorrea), clamidia y algunas causadas por parásitos como la tricomoniasis. Algunos síntomas que se pueden presentar varían si es hombre o mujer, pero en general los más comunes pueden ser ardor al orinar, secreciones espesas en los genitales masculinos, flujo vaginal con olor y color distinto al usual, dolor abdominal, pélvico en las mujeres, aparición de granos, verrugas, ampollas, inflamaciones o cambios no comunes en los genitales.

Algunas infecciones como la clamidia, herpes y la blenorragia son curables si se detectan a tiempo y no suelen generar complicaciones. Por el contrario, el VIH, la hepatitis C o B pueden afectar seriamente la salud si no se identifican de manera temprana. Por esta razón, es importante hacer chequeos de salud sexual constantemente para llevar un seguimiento y tomar acciones tempranas en caso de encontrar alguna afección

La doctora Andrea Rincón, médico familiar de Vitalea, el modelo de atención preferencial de Laboratorios Colcan, asegura que “la vida sexual no se limita solo el momento íntimo con la pareja,utilizar protección o evitar ciertos tipos de contacto. Asistir anualmente al ginecólogo o urólogo y realizarse chequeos de salud sexual periódicamente es fundamental para mantenerse sano y evitar que se detecten infecciones de transmisión sexual en una etapa avanzada.”

Vitalea ofrece a sus pacientes dos tipos de exámenes para mantener una vida sexual sana. El primero es un chequeo de rutina que se sugiere realizar anualmente a personas sexualmente activas. El segundo servicio que el laboratorio ofrece se llama sexo seguro, dirigido a quienes han tenido relaciones sexuales de riesgo, por ejemplo sin preservativo, relaciones con desconocidos o con múltiples parejas, lo cual aumenta el riesgo de presentar una infección de transmisión sexual. En este se realizan diez exámenes distintos para tener un diagnóstico claro sobre la salud del paciente

Durante San Valentín se vive el amor, por eso queremos darle estos consejos para que lo viva con responsabilidad. No hay excusa para no tener una vida sexual responsable y utilizar al momento de tener relaciones sexuales un preservativo. Asimismo, es fundamental tener total transparencia con su pareja y asegurarse de que ninguno tenga una ETS.