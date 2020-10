Así que es momento de tener cuidado con la virtualidad y no confiarse. Como bien dicen los dichos: “las apariencias engañan”... y “no todo lo que brilla es oro”.

Pero el peligro no radica solamente en perder dinero. Sobre todo en el caso de las mujeres: una turista australiana que pasaba vacaciones en Ibiza denunció haber sido agredida por un hombre que conoció en Tinder. El hombre la golpeó brutalmente al terminar la cita.

Sin embargo... lo mejor es mantener los pies en la tierra: es evidente que la web es capaz de mostrar cualquier cosa, incluso lo que no es verdad.

Todas y todos conocemos el típico meme: foto de perfil, deslumbrante; vida real... bueno, no tanto.

El caso de Adriana

Adriana es una mujer de 30 años que se desenvuelve en el medio artístico de Bucaramanga. Cuenta que hace un par de años conoció a un extranjero de padres colombianos por Internet, quien le aseguró ser de la marina de Estados Unidos.

Si bien jamás le pidió dinero, le escribía varias veces al día y “si yo no le contestaba se ponía controlador. En un primer momento ese tipo de control no es agresivo, al contrario, te hace sentir como que se preocupa por ti, pero eso no es verdad”, cuenta.

Adriana tenía que hablar con él todas las noches, enviarle fotos sugerentes y luego de tres meses, ya estaban haciendo planes de boda.

“Por supuesto, mi familia no sabía nada de esto. Los días pasaban y si bien algunas veces me sentía respaldada porque él estaba pendiente de mí, la realidad es que la relación se convirtió en algo agobiante y tóxico”, dice Adriana.

El hombre le hacía comentarios posesivos en sus redes sociales y le prohibía tener amigos hombres. Aun en la distancia, Adriana creía que debía hacerlo.

“Sabía exactamente qué había hecho yo. Me dijo que conocía Bucaramanga y que con los equipos avanzados de Estados Unidos podía rastrear cualquier lugar a donde yo fuera”, explica Adriana.

Con ayuda de sus amigas, Adriana comprendió que estaba siendo maltratada psicológicamente y quiso terminar la relación, pero no fue tan fácil como podría pensar en un primer momento: todos y todas dejamos una huella electrónica que se puede rastrear.

“Me decía que ya pronto vendría a Colombia y que gracias a la información que yo le había dado y que podía conseguir, iba a localizarme y a enseñarme a respetar a los hombres. Pasé mucho tiempo con temor”, concluye Adriana.

Ella cambió de celular, cambió sus redes sociales y hasta consultó con expertos informáticos de la Fiscalía.

Finalmente, el hombre dejó de buscarla.