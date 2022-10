$!En noviembre llega la quinta versión del Santander BGA Fashion Week 2022

Esta quinta edición del Santander Bga Fashion Week, se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Centro de Convenciones G12 en Bucaramanga. Este año se quiso destacar el sector joyero, que anteriormente no contaba con mucha visibilidad y sin discusión alguna, hay talento de sobra en Santander.

Entrada libre durante tres días

Las marcas participantes

La entrada al evento no tiene ningún costo y el horario de apertura y cierre cada día será de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. A las 6:00 p.m. se dará inicio a cada una de las pasarelas locales y nacionales, talento Santander para el mundo.

Las marcas participantes son: Emprende lu, Heroes y Valientes, Fundación Rosa, Firmes con las mujeres y Camaleón, invitada internacional, Arellanos caracterizada por la moda sostenible, Braletka, Hossh, Lola accesorios, John Magnetic, Beek Jeans, Ana Lucía Tienda, Agridulce, Sena,, Matus & Jones, Eslor Dotaciones, Alicia Wonderland, D’Godoy, Sianttori, More life, Mario Hernández, Marluc, Pasión por la lana, Dulce Milagro / Samantina, Dolls, Martina, Santuario, By Camila Arias, Monarch, Blow up y la agencia show Models con las marcas Jefryto, Levis y Desigual.

La rueda de prensa del lanzamiento del evento, se llevó a cabo el pasado 18 de octubre, en el auditorio Gustavo Liévano de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.