Entrene en casa durante la cuarentena

Al menos durante los próximos diez días y debido al estado de emergencia en que se encuentra el país por cuenta del Coronavirus, no será posible salir a la calle o ir al gimnasio a entrenar.

Pero tranquilo, por suerte la tecnología está de nuestro lado, y mientras estemos en casa, no perderemos nuestra figura.

No solo hay muchas personas, entrenadores y gimnasios que están aprovechando estos días y la tecnología para hacer clases en vivo o generar contenido relacionado, sino que existen numerosas aplicaciones que pueden ayudarnos a tener entrenamientos muy completos y seguir en forma, durante la cuarentena.

Brandon Jesús Angarita, entrenador deportivo, explica que realizar actividad física, sin importar cuál, es fundamental ya que ayuda a combatir diversos problemas de salud, mejora la energía y lo más importante, en estos tiempos de aislamiento, mejora el estado de ánimo.

“Practicar cualquier tipo de ejercicio genera innumerables beneficios a nuestra salud como mejorar la flexibilidad, regular la presión arterial, disminuir la resistencia a la insulina, y lo que a la mayoría les preocupa, ayuda a controlar el peso, entre muchos otros”, señala Angarita.

Es momento de despejar la mente, olvidar por un momento la situación que afrontamos, adecuar un espacio en su casa, poner buena música y entrenar.

Sin ir al gimnasio

Seguir una rutina de ejercicios en casa es más fácil que nunca, gracias a la infinidad de herramientas que nos proponen entrenamientos que se pueden seguir en cualquier lugar y a cualquier hora.

- Seven - 7 minutos de ejercicios: Los ejercicios de Seven están basados en estudios científicos para ofrecer el máximo beneficio en el plazo de tiempo más corto posible. Gracias a sus planes de entrenamiento personalizados, Seven le permite aprovechar al máximo sus entrenamientos.

- InstaFit: Lleve el ejercicio a cualquier lugar y póngase en forma con cientos de rutinas dirigidas por los mejores entrenadores especialistas en: baile, kick boxing, running, yoga, meditación ¡y más! Con InstaFit logrará ponerse en forma bajo sus propias reglas.No importa si es novato o avanzado. Descargue las rutinas a su celular y entrene desde su casa.

- Nike Training Club: Aquí encontrará más de 185 entrenamientos gratuitos, desde fuerza y resistencia hasta movilidad y yoga, y la ayuda de entrenadores expertos para cada ejercicio.

- Ejercicios en casa: La aplicación más descargada de Google Play. Esta es una completa herramienta de entrenamiento, que recopila decenas de rutinas rápidas y sin necesidad de equipamiento, de modo que los ejercicios se puedan realizar en casa, únicamente aprovechando el peso corporal.

- HiFit: HiFit planifica todo su entrenamiento, para que solo tenga que preocuparse por entrenar. Esta aplicación va aumentando gradualmente la intensidad de los ejercicios, y acompaña cada rutina con vídeos que muestran la técnica de cada una de las actividades.

Meditación y relax

Si entrenar o bailar no es lo suyo, puede aprovechar el tiempo en casa para meditar y relajarse. Estar en estado de tranquilidad le ayudará a superar el aislamiento y a atraer pensamientos positivos.

- Calm: Para meditar y dormir. Aquí encontrará meditaciones guiadas, historias para dormir, programas de respiración, clases magistrales y música relajante, una terapia perfecta para fortalecer su salud mental y dejar de lado el estrés y la ansiedad.

- Headspace: Esta app ofrece una serie de cursos diferentes de meditación: conceptos básicos, tristeza, inquietud, felicidad y equilibrio, por nombrar algunos, así como instrucciones para comer con atención plena, controlar la ansiedad y manejar mejor el dolor. Podrá elegir entre meditación guiada o no guiada, así como diferentes sesiones narradas para ejercitarse, disfrutar del tiempo a solas o dormir.

- Meditopia: Calificada como la mejor aplicación para meditar y relajarse en español. Meditopia le ayudará a reducir el estrés, dormir bien, amar y encontrar la paz en las más de 150 meditaciones. Puede aprender a meditar, escuchar música y sonidos de naturaleza gratuitos para relajarse y centrarse en diferentes temas con programas especializados.

- Sonus Island: Esta es la aplicación perfecta para ayudarle que se relaje , concentre y duerma mejor. Escuche los suaves sonidos de las olas, relájese con los sonidos meditativos de las ballenas bajo el agua o duerma bajo las estrellas en una playa de arena.

¡Es momento de bailar!

Salsa, bachata, merengue o reggaeton, no importa cuál sea su estilo favorito, lo que vale aquí es activar el cuerpo y bailar. Si lo suyo no es el ejercicio bailar también le permitirá estar en forma. Según los expertos el baile tiene múltiples beneficios, entre ellos, elimina el estrés, aumenta la memoria, fortalece el corazón, es un antídoto contra la osteoporosis y da flexibilidad, fuerza y resistencia.

- Just Dance Now: ¡El videojuego de baile favorito en todo el mundo sin usar consola! Solo necesita una pantalla con conexión a internet, su teléfono como mando y voilà, su habitación se convertirá en la mejor pista de baile.

- Pocket Salsa Videos: Esta aplicación ofrece más de 100 vídeos de una prestigiosa academia de baile. A pesar de ser en inglés, le será muy fácil seguir los vídeos y aprender los pasos de este popular baile.

- Zumba Dance: No podía faltar la zumba, un ejercicio similar al aerobic, que combina movimientos de cardio junto a ritmos caribeños. Uno de los bailes más intensos y que mejor le ayudará a estar en forma.

- iDance Social: Ideal para aquellos que quieren ponerse en forma bailando. La aplicación contiene decenas de bailes diferentes. Cuenta con más de 225 coreografías, disponibles con la explicación de los diferentes pasos.