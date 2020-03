Tenemos por delante largos días de confinamiento como consecuencia de la emergencia desatada por el Coronavirus, pero esto no significa que tengamos que aburrirnos mientras practicamos el imprescindible #yomequedoencasa.

Normalmente, entre ir al trabajo, sacar tiempo para el gimnasio y tener vida social, no nos queda tiempo para nada más, y acabamos dejando a un lado los hobbies y hábitos que nos gustaría empezar a poner en práctica. ¡Este es un buen momento!

Y aunque este tiempo de cuarentena no son vacaciones, pues muchos deben estudiar y trabajar desde casa, los fines de semana son un buen momento para buscar nuevas formas de entretenerse en familia y poner en práctica los consejos que entregan los expertos.

Angélica María Figueredo, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana con especialización en Educación Emocional de la Universidad de Barcelona, España, explica que el aislamiento en casa puede afectar la convivencia familiar, puesto que los sentimientos y pensamientos de cada uno de sus miembros pueden verse alterados por factores externos como la inestabilidad financiera, el pánico colectivo, la incertidumbre y la confusión, entre otros. Sin embargo, hay mucho por hacer. Si hay niños en casa, lo más importante es pensar en su bienestar.

¿Qué debemos hacer?

Según la experta, el factor principal es entender lo que pasa. “Es necesario explicarles a los niños y demás miembros de la familia, las razones del aislamiento preventivo, ya que nos enfrentamos a un cambio de rutinas y a la necesidad de reorganizar las relaciones, el tiempo y el espacio en casa”, menciona Angélica María Figueredo.

Adicional a ello, debemos prever estrategias de comunicación y convivencia para evitar conflictos.

“Los niños estarán tan bien, como estén sus padres y adultos a cargo. Los niños necesitan explicaciones sencillas que les hagan entender la importancia del autocuidado y de seguir nuevas rutinas para el bien de todos en casa”, agrega la especialista de la UPB.

Lea también: Hacer gárgaras con agua y sal no elimina el coronavirus.

No pierda de vista a los niños

- Aprendizaje y educación: existen plataformas educativas para la enseñanza lúdica de idiomas, matemáticas, gimnasia mental u otras disciplinas que puede aprovechar para que los niños ejerciten su mente. También puede hacer que investiguen sobre algún tema específico de interés, leer un buen libro solo o en familia, contar historias, aprender sobre arte, música y practicarlos a través de tutoriales de Internet.

- Ejercitarse: planear juegos de obstáculos y competencias, si el espacio en casa lo permite. Además, saltar lazo, bailar, hacer yoga, meditar o seguir la rutina de ejercicios en casa a través de videotutoriales son una buena opción. “No es saludable pasar todo el día frente al computador o televisor, esto dispara los niveles de estrés en el cuerpo. La mente necesita hacer pausas y cambiar de actividad”.

- Colaborar en casa: los niños deben tener a cargo responsabilidades que puedan cumplir en el hogar, de acuerdo a sus edades. Ayudar en casa les aumenta su sentido de pertenencia a la familia y les ayuda a mantenerse ocupados de forma saludable.

- Juego y entretenimiento en familia: juegos de mesa, teatro, adivinanzas, chistes, disfraces, karaoke, cocinar juntos, hacer videos, jugar al escondite, entre muchas otras opciones, son la oportunidad perfecta para compartir un tiempo agradable en familia.

Diversión y planes caseros

Por más molesto que sea, la cuarentena en casa tiene sus ventajas: ya puede comenzar a disfrutar de todas esas cosas para las que nunca tiene tiempo.

Aunque no es obligatorio, es lo más responsable para su salud y la de todos. Salga sólo para lo necesario, no es momento de pasear. Disfrute su tiempo en casa poniendo en práctica estos planes y no se aburra durante la cuarentena.

1. Series y películas. Adelantar una serie o una película es tal vez uno de los planes favoritos para pasar el rato. No olvide las palomitas y cree su propio cine en casa.