Es momento de estar unidos: cómo entender la solidaridad en estos tiempos

En la ciudad se desarrollan diferentes actividades de solidaridad para con los más necesitados. Almuerzo Solidario y Huellas Solidarias, que ofrecen alimentos a personas y animales vulnerables son algunas de ellas.

La solidaridad en esta época

Así mismo, el experto explica que, en esta época “la respuesta a un problema que nos afecta en nuestra interdependencia, debe ser una respuesta solidaria, o sea, una respuesta que parte del hecho de que yo no existo sin los otros. El confinamiento o las medidas de seguridad como el tapabocas son parte de esa respuesta solidaria, pues yo evito contagiarme no solo pensando en mí, sino pensando en las personas que yo pueda contagiar posteriormente, teniendo en cuenta a los más vulnerables”.

El experto afirma que “sin embargo, hay que agregar dos cosas más a esta cuestión. La primera es que no hay que confundir solidaridad con caridad. Debido a las desigualdades sociales que reinan en nuestro país, la salida del gobierno de Duque ha sido únicamente apelar al buen corazón de los ciudadanos pudientes. Esto no está mal, pues todos debemos ponernos, por decirlo así, en modo ayuda. Pero claramente es insuficiente, pues la respuesta solidaria ante un problema es una respuesta colectiva, que hacemos como sociedad y no una respuesta de individuos aislados. Esto significa que la ayuda a los sectores más vulnerables y pobres de la sociedad debe ser institucional, debe ser una política social agresiva, permanente y no solo la caridad circunstancial.