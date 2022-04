$!¿Es un comprador compulsivo? ¡Descúbralo con este test?

“Se considera compra compulsiva u oniomanía a aquella adicción de una persona incapaz de manejar un impulso asociado a la necesidad de compra o adquisición de algún bien”.

La experta indica que las personas que padecen de compra compulsiva, tienen un comportamiento totalmente desadaptativo donde ese deseo irresistible se hace incontrolable.

“La persona no puede evitar comprar, necesita gastar e incluso, si no tiene dinero, pide un préstamo o saca una Tarjeta de Crédito para aumentar su poder adquisitivo y suplir esa compulsión de compra. Esa conducta les genera bienestar o tranquilidad que, en caso de no hacerlo, puede presentar malestares físicos, taquicardia, sudoración o pensamientos de inutilidad”.