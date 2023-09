$!Esta es la santandereana Nina Pinzón, una barrameja que podría ser Miss Universe 2023

Proyecto social en contra del estigma de la gordofobia

“La calidad humana de mis paisanos habita en mí, lo bondadosos, valerosos y auténticos que somos”, destaca la joven reina de la tierra que la vio nacer aunque ha vivido mucho tiempo en Bogotá.

Nina está orgullosa de un proyecto social, que emprendió hace seis años en compañía de su mamá. El proyecto bautizado “Miss Plus Size Colombia”, tiene el firme propósito de mitigar el suicidio, la depresión y la gordofobia realizando acompañamientos, “brindando espacios seguros donde empoderamos mujeres y les ayudamos a recuperar su luz y fuerza interior”, explica con convicción Pinzón Zambrano.

Para ella es un asunto personal, ya que mucho tiempo “tuve que ver a mi mama resistir la discriminación y por ello decidí ser una aliada del activismo gordo porque he vivido la violencia a través de las experiencias que ha tenido mi madre y por eso estoy aquí no solo como Miss Universe Santander, si no como una mujer empática que alza la voz diciéndoles que no están solas, que solo unidas podemos sentar un precedente a nivel social y decirle a sociedad que no queremos más violencia estética”.