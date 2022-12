Esta es una guía de regalos para esta Navidad

También está el labial Vegan Collagen Matt Lipstick en el tono #080, Be Powerful, será ideal, ya que ofrece un tacto delicado a la vez que aporta una intensa

El maquillaje no puede faltar y Catrice trae el Brush Ink Tattoo Liner Waterproof, indicado para conseguir un delineado erfecto gracias a su cepillo flexible y fino, se puede aplicar en la línea de las pestañas con mucha precisión y versatilidad. Y para el toque brillante en la mirada, las sombras de ojos Art Couleurs. La pestañina Lift up Volume Lift Mascara que aporta ese efecto de elevación de pestañas, haciendo que luzcan definidas.

Ropa y accesorios premium a bajo costo

Regalar ropa siempre será una buena opción, y es aún mejor cuando podemos ahorrar para invertir en otros detalles, y porque no, en la cena navideña. GoTrendier Colombia la plataforma líder de compra y venta de ropa de segunda mano, trae un closet virtual de más de 5.000 prendas que permiten escoger entre diseños exclusivos que nadie más tendrá, para que no solo hagas sentir especial a tu familia, sino también para que sean la sensación en las fiestas de fin de año, con un look innovador, chic, amigable con el planeta y único.