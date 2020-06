Mucho se habla de ellos, pero con tantas palabras confusas (millennials, centennials) ya no se sabe ni de qué segmento de la población se trata: pues bien, la generación Z son a quienes llamamos jóvenes (entre 18 y 24 años) y han llegado a desplazar a los famosos Millennials en cuanto a interés de los analistas de mercado: son los reyes del consumo digital y la mayoría de sus movimientos están allí, en Internet.

La generación Z o “centennials” son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 y que han vivido bajo el amparo de los dispositivos móviles.

Cómo es la Generación Z

Según los estudios más recientes, la generación Z o los “Centennials”, tienen unas ciertas características que ha todos sorprende: no son tan dados a fumar o a beber y también consumen menos drogas.

Según un estudio de Convince & Convert Consulting (una firma de estrategia de marketing de contenidos y redes sociales) la generación Z lee más reseñas, aunque confía en las recomendaciones de sus amigos y prefiere las tarjetas de crédito. Un informe de TransUnion que investigó este segmento de población hasta junio de 2019 encontró que en Colombia la mayoría prefiere tener tarjeta de crédito.

¡Y es que todo lo compran por Internet!

Además, los jóvenes prefieren la videollamada para comunicarse, no están tan interesados en el contacto presencial, trabajan bien desde casa y les gustan los retos: no en vano son fanáticos de TikTok.

Además, las redes sociales y las series de televisión son lo más importante para ellos. Eso sí, no son grandes consumidores de contenido, sino que les encanta producirlo: son los Youtubers del momento, según un estudio de Kantar.

Como los “Centennials” o la generación Z creció mucho más conectada, sus intereses son los mismos alrededor del mundo.

Una investigación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano encontró que a estos jóvenes les encanta las películas, series, videojuegos y hasta obras literarias relacionadas con una realidad extraña como Black Mirror, The Walking Dead, Hora de Aventura, The Hunger Games, League of Legends.