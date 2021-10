“Glow With the Flow” es un nuevo proyecto en alianza con Abury Foundation, Caring For Colombia Foundation, Somos Martina, y Kora Mikino Mestruation Panty, que tiene como objetivo crear un taller de costura para 16 mujeres de la comunidad Wayúu, donde aprenderán a coser y hacer su propia ropa interior menstrual. Esto permitirá que estas mujeres se conviertan en microempresarias, se apropien de su propio trabajo y comiencen a liberarse de la pobreza extrema que enfrentan actualmente y que se ha agravado durante el último año de la pandemia.

Para las mujeres Wayúu, los productos menstruales convencionales son un lujo de difícil acceso. No solo están por fuera de su presupuesto, sino que a menudo es imposible conseguirlos debido a la lejanía de las comunidades.

Por esta razón, en lugar de toallas higiénicas y tampones, las mujeres locales dependen de trozos de tela poco eficaces y se ven obligadas a quedarse en casa durante todo el ciclo para evitar que las vean con ropa manchada. Además de distanciarse de sus amigos y familiares, este aislamiento les impide trabajar, ganar dinero y aprovechar sus habilidades y talentos.

“Las mujeres Wayúu enfrentan condiciones de pobreza extrema profundas y ahondadas por la falta de dignidad menstrual, en su periodo no cuentan con productos de higiene tradicional por su alto costo, lo que hace que las mujeres se vean obligadas a aislarse en estos días, faltando a su estudio o no pudiendo realizar sus actividades económicas cotidianas, lo cual abre más la brecha en la equidad de género”, explicó Natalia Bertel, COO de Fundación Hilo Sagrado.

Es así como en Hilo Sagrado quedó claro que, si se quiere que estas comunidades logren la igualdad de género y ayudar a las mujeres locales a sentirse liberadas y libres, se debe encontrar una solución sostenible a este problema mensual.

El acceso a la ropa interior menstrual les permitirá vivir una vida normal durante todo el año, promoverá la igualdad de género y menstrual, y ayudará a estas mujeres a alcanzar su máximo potencial.

Con esta iniciativa no solo aumentarán sus ingresos, sino que también brindará el acceso a productos menstruales sostenibles y seguros. Junto con la rentabilidad que tiene la ropa interior menstrual reutilizable, esta iniciativa también ayudará a reducir el impacto ambiental del período de estas mujeres y evitará problemas de salud asociados con el uso de productos sanitarios desechables.

El primer cliente que tendrá este centro de costura será la fundación Hilo Sagrado, ya que, en la fase inicial, se dotará a las 174 mujeres Wayúu que hacen parte de los beneficiarios actuales de los proyectos de la fundación, una vez tengan esta primera fase cubierta, buscarán aplicar su alcance a más mujeres de la comunidad Wayúu que cuentan con condiciones de lejanía y difícil acceso de estos productos. Una vez las mujeres de las comunidades sean capaces de producir sosteniblemente estos productos, establecerán canales de venta a nivel nacional.

“En una siguiente fase gracias a nuestros aliados internacionales como Abury Foundation, replicaremos este proyecto a otras comunidades y les enseñaremos todo lo que hemos aprendido y compartiremos nuestra experiencia. En otras palabras, construiremos un manual para compartir con otras comunidades, especialmente en África”, dijo Bertel Castaño.