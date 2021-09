$!Guía de regalos para amor y amistad

Hello, Good Stuff! 3in1 Faace Mist. Cuida su piel mientras fija su maquillaje. El 3in1 Face Mist contiene extracto de sandía y 90% de ingredientes naturales para fijar el maquillaje, hidratar y refrescar la piel. Además, no contiene siliconas. Un regalo más que práctico ¿no?

¿Cómo sorprender al amigo secreto vegano?

El chocolate es uno de los principales protagonistas cuando se busca ese dulzor especial, pero no todos están libres de ingredientes de origen animal. Es por esto que Fundación Vegetarianos Hoy otorga en Colombia sellos que certifican e identifican cuáles son los productos aptos para veganos.

Las empresas o marcas que certifican sus productos con alguno de estos dos sellos otorgan transparencia y claridad para sus consumidores. Esto es una garantía para las personas veganas y vegetarianas, ya que tienen una referencia fiable a la hora de comprar, sin la necesidad de leer cuidadosamente las etiquetas o confiar en rotulaciones que se aplican bajo distintos criterios.

El Sello Vegano, creado en 2013 por la misma organización, y el Sello V-Label, certificación vegana de origen suizo que se ha convertido en el símbolo vegano más utilizado a nivel mundial con más de 40.000 productos certificados. Ambos garantizan que el producto es totalmente libre de ingredientes de origen animal.

Al respecto, Victoria Hernández, Jefa de Desarrollo Corporativo de Fundación Vegetarianos Hoy, agrega “la gran importancia de las certificaciones veganas radica en que a nivel mundial no existe una definición legal de lo que significa ‘vegano’, por lo tanto, cualquier empresa puede utilizar ese atributo en un producto, pero no necesariamente ser fiable si no cuenta con la certificación acreditando que no contenía insumos de origen animal”. Ahora que lo sabes sorprende a tu amigo secreto y regale un obsequio que disfrute y sea libre de ingredientes de origen animal.

Para conocer más al respecto, puede ingresar a certificacionvegana.org y revisar las empresas en Colombia y Latinoamérica que hoy cuentan con la certificación Sello Vegano y Sello V-Label en sus productos.