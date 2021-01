Jóvenes, cuidado con la “infodemia”

¿Llegó a sentir durante el año pasado, o incluso en estos días, que hay demasiada información en las redes sociales?

Aún si solo quiere ver las fotos de sus amigos disfrutando de estos días de descanso antes de comenzar las clases o el trabajo, por todas partes cada quien da su opinión acerca de tantas cosas y envía informaciones aparentemente importantes sobre lo que está pasando con la pandemia.

¡Puede llegar a ser abrumador!

A toda esta información que ronda por ahí sin que nada la pueda detener se le llama “infodemia”.

La organización mundial de la salud explica que la “infodemia” “es un tsunami de información (algunas precisas, otras no) que se propaga junto con una epidemia y tenga en cuenta que no se puede eliminar, pero sí se puede gestionar”.

Y son particularmente los jóvenes quienes deben protegerse contra esta “pandemia” de información que puede afectar su salud mental.

Un estudio de la Fundación Bruno Kessler que investigó los tuits que se publican acerca de la COVID-19 constató que hay una enorme cantidad de información que no es confiable y que los jóvenes reciben sin ningún filtro.

Pero ese filtro no siempre debe ser tecnológico: aprender a cuestionar lo que vemos, escuchamos y leemos es la mejor defensa para evitar que la “infodemia” nos afecte.

Los padres, en este sentido, tienen mucho que aportar: fomentar en los jóvenes ese espíritu crítico.

Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo fortalecer ese espíritu crítico? Expertos le ofrecen sus consejos.

No crea en noticias falsas, cumpla las recomendaciones

Si ha escuchado por ahí que la COVID-19 no afecta a los más jóvenes, lo mejor es que cuestione inmediatamente esta información.

El coronavirus afecta a todos los grupos poblacionales. La Organización Mundial de la salud ha aclarado que algunas personas tienen mayores dificultades para luchar contra ésta, pero eso no significa que, por ser joven, no se pueda contagiar y aunque no presente síntomas, contagiar a otros.

El médico Agustín Díaz explica que “los jóvenes deben tener presente que puede contagiarse, como todo el mundo, y que, si bien su sistema inmunológico es más fuerte, esto no significa que no puedan enfermarse o enfermar a otros. De seguro que nadie quiere que su familia se enferme o enfermarse por creer en mitos e informaciones falsas acerca de la COVID-19”.

Así se forma el pensamiento crítico

La docente Ana María Reyes explica qué puede hacer para fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes:

Fomente el amor por el conocimiento. Responda siempre de forma sencilla y clara a las preguntas de los jóvenes y no les regañe, aterre o asombre por lo que preguntan. Solo responda con tranquilidad y ofrezca una guía sobre dónde encontrar información certera sobre el tema.

Ayúdeles a comprender. Lean juntos alguna noticia, un libro o vean una película y discutan cuál es el tema principal, las ideas que se utilizan para explicarlo o las dudas que quedan sin resolver.

Fomente la argumentación. Cuando se trata de la COVID-19 existen muchas informaciones falsas rondando por ahí: discuta con los jóvenes qué piensan de lo que escuchan y ven en las redes sociales. Después, pídale que intercambien los papeles y busque argumentos que no se hayan utilizado para defender la nueva postura.

Transmita valores fundamentales. Fomente valores como la empatía, la justicia, la igualdad, el respeto y la tolerancia, la libertad, la honestidad, la responsabilidad o la humildad.

Permita que su hijo o hija decida sus posturas, pero recuérdele que en el marco de la pandemia se deben seguir los protocolos de bioseguridad por el bien de todos. Eso sí, ofrezca argumentos para expresar su postura.