Kathe Loaiza el Mola Week para lanzar el nuevo Happiness Key Indicator

Katherine Loaiza, empresaria fundadora de varias compañías en Colombia, será embajadora de Universo Mola, para llevar el mensaje de moda sostenible por toda América Latina.

La líder empresarial Katherine Loaiza, de la mano de Universo Mola, será una de las embajadoras de Colombia en el Mola Week, evento que se realizará por primera vez en el país y cuyo nombre oficial es Semana de la Moda Sostenible Latinoamericana, Latin America Sustainable Fashion Week.

El eje temático en esta ocasión es el lujo y patrimonio y esta escala en Colombia cuenta con el apoyo de entidades como Procolombia, Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Ventaquemada, la fundación Premios Latinoamérica Verde, We Are All Human, Cámara Verde de Comercio, entre otros aliados.

Como embajadora, Katherine Loaiza será una de las panelistas invitadas al evento donde hará parte de la conferencia que se realizará el próximo 28 de noviembre de 2021. “Vamos a ser el primer evento en el mundo donde se empezará a hacer una medición de las emociones. Tendremos una pasarela donde las modelos desfilarán vestidas de diferentes emociones y al final lo que queremos es posicionar un nuevo KPI que resalta la importancia de conocer y medir las emociones de las personas, el Happiness Key Indicator, HKI”.

El HKI es una de las herramientas que sirve para medir la felicidad de las personas y que busca determinar sus emociones cuando entran a una empresa. “Es una de las innovaciones que llevamos a este encuentro global con diferentes marcas que son sostenibles. Hace parte del programa Good Feelis, una iniciativa que he trabajado con el propósito de destacar en las empresas y personas la importancia de estar conectados con las emociones”, indicó.