Koz y Shurastey: La historia del hombre y su perro que iniciaron un viaje y murieron juntos en el trayecto

Su afán de vivir en libertad y sin que le costara mucho dinero, llevó a que la primera parada de Koz y Shurastey fuera Uruguay. Con el entusiasmo vivo por conocer otros paisajes siguieron de largo hasta Argentina para iniciar un recorrido de vuelta. Pasaron por Paraguay y llegaron a las playas de Santa Catarina, en Brasil. Koz pensaba quedarse en su país, pero la promesa hecha a su perro lo hizo seguir adelante. Fue así como subieron por Río de Janeiro, Pará y Mato Grosso do Sul.

Con la línea imaginaria de un mapa en su cabeza, Koz embarcó a Shurastey en su carro, al que bautizó Dodongo, y pasaron a Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Aquí, y como lo registró en sus redes sociales, Koz y su perro pasearon por Cali, se bañaron en las aguas de Río Claro, en Antioquia, y posaron juntos en la Piedra del Peñol, en Guatapé. Las noches estrelladas del Cabo de la Vela también recibieron a Koz y Shurastey en 2019.

Con cada paso de su recorrido registrado en las redes sociales, Koz y Shurastey se volvieron famosos. En Instagram superaron los 400.000 seguidores y empezaron a vender sus propias camisetas, además de conseguir pauta comercial en distintos productos relacionados con los perros y las veterinarias. Sin embargo, no todo fue color rosa; en la etapa de escasez, Koz vendió estampas y fotos a un dólar para continuar su recorrido.

Desde Colombia, Koz envió a Dodongo a Panamá y allí retomó su viaje que continuó por Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. En cada una de las ciudades quedaba el registro fotográfico y subía la fama. La pandemia los frenó en el país Azteca y se quedaron a vivir allí entre marzo y septiembre de 2020, cuando pudieron regresar a Brasil, pero dejaron en un taller a su carro fiel de aventuras.

El último viaje

Fue solo hasta febrero pasado que Koz y Shurastey retomaron su viaje junto a Dodongo. Siempre hubo una canción que se convirtió en himno y de la cual salió el nombre del perro: “Should I stay or should I go”, de la banda The Clash.