La coreógrafa caleña que brillará en Broadway

Y es que la joven promesa de la danza nacional, ahora es la nueva coreógrafa asociada y de dirección de los más importantes musicales en Estados Unidos, llegando primero a los musicales de California, para luego pasar a Broadway en Nueva York.

“Esta es una oportunidad que no dejo de agradecer. Llego a ser parte de estos importantes musicales como coreógrafa asociada y como artista de cada show, algo que sin duda, me hace sentir muy orgullosa, pues ahora soy representante del gran talento colombiano”, cuenta la joven coreógrafa que, a sus 18 años, ha logrado lo que pocos, hacerse a un espacio en este disputado complejo artístico, el cual tiene los espectáculos de más alto nivel en el mundo.

Una hazaña, que consiguió gracias a su constancia en el campo, pues obtuvo una beca de teatro musical en la ciudad de Nueva York, desde los 8 años, por lo que periódicamente viajaba para recibir talleres de capacitación, gracias a la organización Revolución Latina y Salgado producciones. Esta última, bajo la formación del director de teatro musical, Luis Salgado, quien la adoptó artísticamente.

Junto a ellos, hizo parte de cinco importantes producciones de teatro musical, presentándose al público en majestuosos teatros de Nueva York y Nueva Jersey, como ‘Bountiful’, ‘Ragtime the musical’, ‘Aida the musical’, ‘The Tempest a Shakespearean experience’ y ‘Matilda the musical’, entre otros.

Su gusto por la danza, cuenta Mariana, inició en su infancia, cuando pertenecía a Be Danza, una de las academias más reconocidas del momento, alternando sus estudios con el Home School y el baile.

“Siempre tuve esa estimulación artística, crecí escuchando música, bailando, aprendí técnicas de ballet, tap dance, jazz, hip hop, baile contemporáneo, entre otras, y gracias a la forma en que tomé mis estudios, pude viajar concursando en diversos campeonatos. Un recorrido que hoy agradezco al poder desarrollar toda mi habilidad como maestra de danza”.

Una maestra que trae su propio estilo y pasión al salón de clases, y que ahora, enfoca su energía como directora y docente de su nueva compañía ‘Fire Dance Complex’ (ubicada en Cali), la cual tiene el compromiso de hacer crecer a las familias en torno al arte y con el propósito de guiar la vida de los jóvenes colombianos en el mundo de la danza.

“Creo que el arte es eso que nos mantiene vivos, aquello que nos emociona, que nos libera; y nuestra responsabilidad como artistas no es otra, que poderles regresar a las personas, un momento de libertad”.