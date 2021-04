La diseñadora de modas Kika Vargas es la primera colombiana entre los semifinalistas en los Premios Louis Vuitton Moët Hennessy

La multinacional de origen francés LVMH (iniciales de Louis Vuitton Moët Hennessy) es la compañía líder absoluta en lujo y dueña de 76 marcas de renombre en todo el mundo, entre ellas: Louis Vuitton, Loewe y Christian Dior. Este conglomerado es el creador y productor anual de los LVMH Prize, concurso con el que busca reconocer e impulsar el talento de las nuevas promesas de la moda internacional.

Recientemente el comité organizador dio a conocer a los 20 semifinalistas escogidos de un total de 1900 aspirantes que aplicaron de todos los países del mundo y, para orgullo nacional, una colombiana logró un puesto en la lista, se trata de Kika Vargas, la primera diseñadora de modas del país en alcanzar este reconocimiento.

Vargas tiene una trayectoria de 10 años en la industria de la moda en Colombia y el mundo, estudió Fine Arts en The School of the Art Institute de Chicago, Estados Unidos, y después fashion design en el Insituto Marangoni de Milán, Italia. En 2011 lanzó su propia marca de ropa y primera colección y a partir de ese momento ha trabajado entre New york, Madrid, Milán, Paris, Tokio y Bogotá.

Su reconocimiento ha crecido exponencialmente, tanto así que ha obtenido dos veces el premio Lápiz de Acero en la categoría mejor diseñador colombiana, ganó el Infashion Award por la misma categoría, ha sido protagonista de clausuras de importantes eventos de moda como Colombiamoda, ocupó el primer lugar de la primera edición de Pitch to LAFS, concurso oficial del Latin American Fashion Summit, y estuvo entre los diseñadores seleccionados en la plataforma BG de la tienda estadounidense Bergdorf Goodman.

LVMH Prize representa un enorme peldaño alcanzado en su carrera: “Siento inmenso orgullo por nuestra familia y comunidad. Somos más de 70 mujeres cabeza de familia que hacemos de este sueño una realidad. Juntos lograremos más empleo, más oportunidad, más talento. Creo firmemente desde que empecé en construir y confeccionar país. A través de la educación, la sostenibilidad y la creatividad podremos darle las herramientas necesarias a las nuevas generaciones y a las personas menos privilegiadas. Cada día se lucha para resaltar y elevar el nombre de Colombia en el mundo”, aseguró la diseñadora.

A partir de hoy martes 6 de abril y hasta el próximo domingo 11, los 20 semifinalistas expondrán virtualmente sus colecciones en la página del concurso https://www.lvmhprize.com/?pg=semifinalist&n=kika_vargas y todos los visitantes podrán votar por sus trabajos favoritos. Los 8 diseñadores con mayor número de votos serán los finalistas del certamen y competirán por el premio mayor y los premios paralelos.