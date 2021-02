$!La pareja le cambia el cerebro y la personalidad: 5 aspectos en los cuales debe fijarse antes de escoger

Es por eso que es importante que, a la hora de elegir, tenga en cuenta algunos rasgos de personalidad, tanto suyos como de la otra persona, para que esa transformación sea sencilla y no un cambio tan grande que hasta le impida reconocerse tras apenas unos meses de estar con esa persona.

Si está soltero y aún no ha encontrado a una pareja, entonces le convendrá saber los resultados de una investigación adelantada por la Universidad de Georgia: el matrimonio y la convivencia transforman nuestra personalidad.

San Valentín es una fecha netamente comercial para todos los países que no sean a Estados Unidos, pero puede ser una buena excusa para reflexionar sobre el estado de nuestra vida romántica.

Lo que dice el estudio

¿A quiénes evitar?

El psicólogo Rafael Ramos explica que para tener una relación seria hay que evitar a quienes dicen cosas como:

”Si quiero, pero no sé”: estas personas son indecisas y a la larga le harán sentir que usted obligó a esa persona a estar en una relación.

“Me gustas muchísimo, te quiero montones, pero no quiero nada serio”: si de entrada le dicen eso, ¿qué le hace pensar que cambiará la situación? Si usted está en la misma página, excelente, sino, entonces aléjese.

”Te adoro, lo que siento por vos es mágico, pero no me siento listo o lista para una relación”: entonces, en verdad, esa persona no tiene una estabilidad emocional como para tener algo con usted. Aléjese.

”Te amo, pero sé que no soy bueno (a) para ti, te haré daño”: ¡Huya! Solo en las películas la gente que dice esto cambia. En la vida real, si dicen que le harán daño, en realidad lo harán. ¡Corra!