“Estamos en el mundo del slow fashion, no nos enfocamos en sacar cientos de prendas de la misma referencia, al contrario, lo más valioso que tenemos como marca es que sólo producimos una prenda de cada diseño. A los clientes les contamos siempre la historia detrás de cada una de nuestras chaquetas, buscamos que aprecien su valor, que conozcan qué comunidades trabajaron en ellas, qué técnicas usaron y que se queden con algo que no tiene nadie más”, resalta Victoria af Burén, gerente de la marca.

Según Diza af Burén, directora creativa, Uaira es una colección llena de movimiento, de nudos, de contrastes, con mucho color y brillo. “

Como es habitual, el tejido de chaquiras es protagonista, no puede faltar, y le sumamos plumas bordadas por mujeres en Cundinamarca y Antioquia. Es un trabajo conjunto donde unimos cuatro tipos de arte manual. El resultado ha sido muy gratificante”, afirmó.

La marca también trabaja con mujeres privadas de la libertad de la cárcel El Buen Pastor, que encuentran en las labores manuales un espacio de disfrute y una segunda oportunidad. “Nos gusta creer que nuestras piezas son tan especiales que no van a terminar nunca en las pirámides de ropa vieja que contaminan los mares. Este valor lo logramos al contar las historias de las manos y los corazones que trabajaron en ellas. No desechas lo que es valioso para ti, lo heredas”, destacó Diza af Burén.

Dérive af Burén es una marca que rescata lo hecho a mano y lo hace durar toda la vida. Su propuesta es una invitación a valorar el trabajo artesanal, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental. Su pasarela en Colombiamoda será una oportunidad para conocer su historia y su arte.

Para la colección que Dérive af Burén presentará en Colombiamoda, Victoria y Diza trabajaron además con tejedoras de macramé en Duitama, Boyacá. “Buscamos entender cómo es esa labor artesanal para mezclar las técnicas que conocemos. Al darle rienda suelta a nuestra creatividad van saliendo las cosas. No es que escojamos algo en particular, depende del lugar donde estemos y la inspiración que nos llegué, no hay límites”, detalla Diza.

“Para las mujeres ha sido una oportunidad hermosa de inspirarse y dejar volar su imaginación, de sentir que están haciendo algo provechoso con sus manos. Esa causa nos identifica, el trabajo manual viene cargado de una energía muy bonita. Queremos rendirles un homenaje en el desfile, que puedan verlo en vivo y ser testigos del trabajo que han hecho en meses. Queremos inspirar a otros empresarios para que incluyan iniciativas como estas dentro de sus estrategias de sostenibilidad social y demostrar que la moda es un agente de cambio y transformación”, dijo Victoria.

“Nos enorgullece ser el aliado de los empresarios de la moda en Colombia, nos vestiremos de sostenibilidad, buscamos trascender con nuestro mensaje ambiental y seguiremos trabajando en la visión de un futuro más amigable para todos”, indicó Isaac Chaparro, vicepresidente de Estrategia Corporativa de Inter Rapidísimo.