$!Las 5 cosas más locas para hacer dieta. Y cómo las personas lograron evadirla

1. ¿Un candado para la boca?

2. Hormona peligrosa.

3. La horrorosa dieta del gusano.

4. Masticar y escupir.

Quienes hacen esta dieta no pueden ir a ningún restaurante. Al menos no en occidente. Esta dieta lo que busca es engañar al cerebro, “pero se trata realmente de un trastorno alimenticio llamado anorexia. Se finge comer, pero no se come y es algo, sin duda alguna, muy peligroso para el organismo porque le quita nutrientes”, explica la nutricionista Fabiana Plata.

Henry James y Franz Kafka la practicaban: masticaban hasta 700 veces un alimento para hacer sentir al estómago lleno y hacer creer al cerebro que se está comiendo, pero una vez que el alimento ha sido masticado con obsesión, se escupe.

Como en cualquier caso de anorexia, se empieza a perder el cabello y a sufrir de estreñimiento, así como de pérdida de las funciones del cuerpo.

Afortunadamente, la gente solía terminar por pasarse el trozo ya muy pequeño de comida, con lo que siempre era fácil burlar esta dieta restrictiva.