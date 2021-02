$!Las tendencias del mundo de la belleza para el 2021

Naturalmente bellas.

Tecnología no transfer

“Existen alternativas de labiales de larga duración y cero transferencias para todos los gustos. En Belcorp contamos con una amplia diversidad de tonos que cumplen con estas características, como los Hidracolor Mate de Ésika Pro, Infini Absolu de L’Bel y Studio Look de Cyzone”, indica Felipe Mejía, Managing Director de Belcorp Colombia.

El uso de tapabocas seguirá siendo parte de nuestras vidas, al menos por los primeros meses del 2021, y será más importante que nunca que los labiales nos den la posibilidad de agregar un toque de color al rostro que nos acompañe por horas y no se transfiera a la tela del tapabocas.

Belleza responsable

El mensaje “no testeado en animales” significa que ningún producto ha sido experimentado o probado en animales para su uso en personas. En Colombia, compañías como Belcorp, multinacional que agrupa a las marcas Ésika, L’Bel y Cyzone, han apostado por esta nueva forma de crear belleza responsable con el entorno.

“Contamos con pruebas in vitro y ensayos clínicos que nos permiten garantizar la calidad, estabilidad y seguridad de los productos. Las pruebas in vitro son estudios realizados de manera controlada en el laboratorio con células o cultivos de tejidos que se asemejan a la piel humana, mientras que los ensayos clínicos son evaluaciones realizadas con voluntarios humanos bajo estricto control médico, dermatólogo y/u oftalmológico según sea requerido. Cabe destacar que estos últimos solo se ejecutan cuando los resultados de la etapa in vitro están conformes con parámetros de seguridad”, agrega Mejía.