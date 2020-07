Lecciones de cuarentena: el hogar debería ser un lugar seguro, pero no lo es

La esperanza de muchos, en medio de las situaciones difíciles que trajo la cuarentena en materia económica, es que al menos aprendiéramos algunas lecciones sobre la tolerancia, la no violencia contra las mujeres, niños y niñas, el cuidado animal y la no discriminación. Sin embargo, los hechos demuestran que no hemos aprendido lo suficiente.