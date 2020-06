Lo que debemos entender sobre el racismo, según expertos

A raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías, se desató la indignación no solo de los estadounidenses que llevan más de una semana protestando sino de la gran mayoría de países que rechazan estos actos.

En Colombia también sucedió. El pasado 22 de mayo murió Anderson Arboleda por un derrame cerebral. En hechos que son materia de investigación, el joven de 21 años habría sido golpeado e n la cabeza por policías con un bolillo. Este ataque sería la causa de su deceso.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, el racismo se define como un tipo de discriminación que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, el idioma o lugar de nacimiento.

Lea también: ¿Cómo afrontar con éxito la ‘nueva realidad’ ante el COVID-19?

Un proceso automático

“Las personas generalmente no son conscientes de que son racistas, lo hacen automáticamente, no identifican el grado de rechazo o discriminación que tiene hacia otros”, afirmó la psicóloga Luz Adriana Aristizábal.

A nivel psicológico se habla de este término desde 1954 como un mecanismo que permite agrupar a las personas en distintas categorías y generar un significado y afecto sobre ellas.

Para el psicólogo Diyer Rojas “la realidad es que la actitud racista se caracteriza por una doble dinámica, la que es manifiesta y la que es latente. Esa mayoría que confiesa no ser racista le hace falta muy poco para mostrar lo contrario”.

Hay varios tipos de racismo, sin embargo, uno de los más actuales se denomina ‘racismo simbólico o moderno’. Luz Aristizábal destaca algunas características de este. Primero hay un sentimiento de que los negros (o cualquier otra persona víctima del racismo) piden demasiado y le exigen al estado derechos que no le competen.

Segundo, la falta de referencia personal al hacer juicios, en su mayoría no son ciertos, no hay criterios profundos al respecto. Y por último, se expresa en símbolos, hay un distanciamiento que no se manifiesta de manera directa pero que con actitudes y comentarios evidencian discriminación.

Asimismo, Rojas agregó que “no existe una raza judía, gitana, alemana. Lo que existe es una cultura semita, una etnia gitana y una nacionalidad alemana. El racismo ha inventado la raza y no al revés”.

La empatía hace parte de la solución

Cambiar el racismo es un asunto complejo porque son “significaciones construidas a lo largo de la vida, las personas que se reconocen como tal ya dan un primer paso. El racismo es solo una expresión visible de las múltiples situaciones que pueden estar afectando la relaciones con los demás”.

La empatía en este proceso es muy valiosa porque nos da la capacidad de ponernos en el lugar del otro. ¿Qué pasa si fuera yo el que estuviera en esta situación?”, destacó Aristizábal.

Comprender la realidad del otro permitirá sensibilizarnos frente a ellos y tomar conciencia de su necesidad, de lo contrario solo emitiremos juicios que nos harán permanecer en actitudes discriminatorias.