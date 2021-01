1. Los cursos online y gratis de Harvard.

¿Quién no quiere estudiar en Harvard? Bueno, no será una carrera completa o un postgrado, pero no hay nada mejor que prepararse con una de las mejores universidades del mundo.

Los cursos son ofrecidos a través de la plataforma edX, y las inscripciones ya se encuentran disponibles.

Dentro de las ofertas están cursos de informática, programación y datos; el curioso, pero necesario Money, Markets, and Morals (Dinero, márketing y moral), cursos de humanidades (especialmente centrados en estudio de las diferentes espiritualidades en el mundo); cursos de neurociencias y energías renovables, así como de arte y diseño.

Eso sí, están en inglés, así que lo mejor es practicar el idioma... o usar el traductor de Google mientras aprende. Para encontrar los cursos solo tiene que acceder a la página de la plataforma.