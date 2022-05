Mamás: plataformas enseñan cómo ganar dinero vendiendo ropa de segunda

Aunque algunas pueden darle una pausa a la vida laboral para dedicarla a sus hijos, no todas pueden o quieren hacerlo. Y una muy buena opción para generar ingresos desde casa es la venta de ropa de segunda mano puesto que es una gran oportunidad para emprender y darle una segunda vida a muchas prendas.

En Colombia, actualmente más de 360.000 mamás se encuentran generando ingresos mensuales de 1.000.000 de pesos mensuales invirtiendo tan solo 90 minutos al día, incursionando en la venta de ropa de segunda mano, de acuerdo con GoTrendier Colombia. Y es que, no se puede negar la gran ventaja que supone promocionar ropa sin salir de casa, ya que no es necesario buscar un lugar para comercializar las prendas, pues se puede realizar desde el celular y la comodidad del hogar a cualquier hora del día. Esto no solo significa una liberación de espacio en el closet, sino que se pueden generar ingresos adicionales con tan solo hacer un clic.

Además, no toma mucho tiempo vender la ropa que no se usa, en un minuto puede publicar sus prendas en internet y comenzar a generar ingresos. Si lo quiere hacer solo debe seguir los siguientes pasos:

1.Seleccionar la prenda.

2.Buscar un espacio con buena luz natural y tomarle fotos desde distintos ángulos.

3.Hacer una descripción de la prenda lo más detallada posible. Si la prenda tiene algún detalle, como un hilo suelto o un imperfecto, siempre se debe especificar.

4.Colocarle un precio.

5.Publicarla para que las personas interesadas puedan adquirirla.

6.Contestar las dudas de las posibles compradoras.

7.Antes de realizar el envío, verificar que las prendas estén limpias y en buen estado.

Finalmente, es necesario destacar que plataformas como GoTrendier son una gran opción para vender ropa y ganar dinero extra para las mamás que se encuentran en casa. Para Ana Jiménez Country Manager del aplicativo, los beneficios de este emprendimiento son muchos, pues ayuda a fortalecer la economía de cientos de mujeres en el país “Generalmente nos ponemos solamente el 20% de las prendas que tenemos en nuestro clóset, así que tenemos muchas cosas que no usamos y que están en buen estado, que se pueden vender para recuperar la inversión y aprovechar ese dinero en lo que sea necesario”.