$!Más teletrabajo, ¿más intimidad? 7 consejos para subir la líbido en pareja

Y el panorama no es mejor para quienes están casados, pues el 15% ha reconocido que el encierro los llevó a considerar el divorcios, pero esta cifra llega al 32% en el caso de los jóvenes recién casados, quienes no estaban preparados para tener una vida en pareja tan intensa.

Y el panorama no es mejor para quienes están casados, pues el 15% ha reconocido que el encierro los llevó a considerar el divorcios, pero esta cifra llega al 32% en el caso de los jóvenes recién casados, quienes no estaban preparados para tener una vida en pareja tan intensa.

La sexóloga y coach de pareja Vanesa Matiz (@vanesamatiz) le ofrece 7 consejos para subir la líbido en pareja... eso sí, hay que tener cuidado en el horario laboral.

1. El diálogo.

El diálogo. Para nadie es un secreto que, si hay peleas en la pareja, hay malos tratos e insultos, las ganas se van desvaneciendo. No hay la misma disposición de llegar a la intimidad, si bien es cierto puede que no se encuentren en un buen momento de pareja es indispensable que se sienten a hablar de las cosas que pueden generar malestar, expresar lo que se siente es bueno. Cuando las relaciones llevan un tiempo se suele creer lo que piensa y siente el otro, pero la dinámica será hablar, exteriorizar lo que se siente. Que su pareja sea su pareja no la hace tener una bolita mágica para adivinar lo que piensa y siente y mágicamente no podrán llegar a solucionar nada. Es necesario hablar. No aplica “alguien tiene que ceder”: en una relación de pareja ambos tienen que ceder, ganar y perder un poco para mejorar la convivencia y por ende tener buena intimidad.