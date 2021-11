Midorexia: ¿obsesionado con la eterna juventud?

Aceptarse, pero sabiendo que la edad no nos define, podría ser la clave, según la psicóloga Ofelia García. Expertos le cuentan sobre la ‘Midorexia’.

Sin embargo, no todo es color de rosa y mensajes inspiradores: algunas de estas personas, lejos de las fotos de Instagram, están realmente obsesionadas con la “eterna juventud” y toman drásticas decisiones que afectan sus vidas: cirugías peligrosas y la obsesión por mantenerse delgados. Y a esto se le llama “Midorexia” o síndrome de Peter Pan.

Y, por supuesto, vemos también caballeros de la misma edad con un físico de infarto, muy a la moda y con pasos de baile que no es capaz de igualar ningún amante del ‘reggaeton’.

Pero estos conceptos han cambiado en este siglo: hoy vemos mujeres de sesenta que no solo se ven muy bien en apariencia, su vitalidad, energía y “sex appeal” son envidiables.

Las abuelas solían decir: “Ay mija, cuando tenga mi edad me va a dar la razón”, cuando querían advertirnos de que la vida se vería con una perspectiva distinta al momento en que las ilusiones y diversiones llegaran a un duro fin por culpa del paso de los años.

Por otro lado, el no resignarse a ser un “viejito” o una “viejita”, lo embarca en la creación de proyectos y en el contacto con amistades de diferentes generaciones, que hacen que su alma (¡y su cerebro!) se mantenga joven.

Puede que le parezca increíble, pero la “Midorexia” tiene su lado positivo: resistirse a envejecer puede hacer que tenga más ganas de experimentar cosas nuevas y de no quedarse sentado en su mecedora quejándose de sus achaques.

El término “Midorexia” fue acuñado por la periodista de The Telegraph, Shane Watson, quien lo definió como la convicción de las personas que ya pasan de los 50 años de que están más atractivas que nunca y deben mostrárselo al mundo.

¿El síndrome de “Peter Pan”: no solo es físico, es emocional

En los años 80, Dan Kiley, psicólogo estadounidense, observó que algunos de sus pacientes se negaban a aceptar las responsabilidades implícitas a su edad adulta, al igual que ocurría con los personajes de James Matthew Barrie: Peter Pan y Wendy.

Según Kiley, el síndrome de Peter Pan se puede definir como el conjunto de características que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones propias de la edad adulta, no pudiendo desarrollar los roles (adulto, padre, pareja...) que se esperan según su ciclo vital o desarrollo personal.

Es más frecuente en los hombres y habitualmente se asocia a problemas para proporcionar seguridad a otra persona en aspectos relacionados con los cuidados.