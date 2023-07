Moda sostenible e innovadora: las propuestas que brillarán en Colombiamoda 2023

Destruido (otoño/invierno 2025): Esta colección de Stephania Meza reúne el concepto de lo destruido de una época post apocalíptica, por medio de colores neutros y apagados, así como también por medio de desgastes y la superposición de prendas; sin dejar de lado la comodidad con piezas holgadas y oversized.

Irene: La colección es autoría de la estudiante Alejandra Huertas Quiazúa, en ella expone la representación de la mujer como aquella que trae paz, adquiere valor propio por las experiencias que ha vivido y que han sido de importancia, y lleva consigo un mensaje interno y externo de coraje que se interpreta no solo por sus acciones y diálogo, sino por medio de la vestimenta.

Gala out earth (otoño/invierno 2024): Una colección del estudiante Brayan García que rinde homenaje a la técnica de Paco Rabbane y la dinámica futurista de los años 60, al experimentar con materiales no convencionales para crear una atmósfera de exquisita extravagancia, hecha y creada exclusivamente para personas que no se sienten parte de este mundo y deseen aventurarse a través del universo para descubrir no solamente nuevos mundos, sino también sus identidades, lo que los hace únicos.