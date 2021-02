$!Mujeres y niñas en la ciencia: llega el sexto capítulo de ‘Aquí hablamos todas’

A pesar de estos obstáculos, las mujeres y las niñas siguen siendo líderes en innovaciones en materia de investigación. Ellas han diseñado medicamentos que salvan vidas y han atravesado la barrera del sonido, han explorado el universo y han sentado las bases para comprender la estructura del ADN. Son modelos a seguir para las generaciones futuras.

Alexandra hace parte justamente de ese 33% de mujeres investigadoras. Su quehacer no ha estado al margen de los estereotipos de género. No obstante, en su conversación con Kelly le da un consejo a las mujeres y las niñas que anhelan con hacer una carrera científica: “aunque en el colegio se nos haya dicho que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, tenemos que estar dispuestas a romper ese estereotipo”.

Asimismo, Kelly apunta en la conversación: “darle la oportunidad de explorar a los y las niñas, motivarlos, apoyarlos, hace la diferencia. A las niñas que sueñan con ser científicas les digo que no crean en los estereotipos, que no duden de sus capacidades y que luchen por sus sueños”.

En contextos como el que vivimos hoy en día, las mujeres han dirigido investigaciones pioneras en materia de salud pública, vacunas, tratamientos y tecnología innovadora, y han trabajado en la primera línea para dar respuesta a la COVID-19 como científicas, trabajadoras de la salud y mucho más

Nuestro futuro estará marcado por el avance en ciencia y tecnología, que sólo puede lograrse cuando las mujeres y las niñas son creadoras, dueñas y líderes en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Apoyar a las mujeres en la ciencia hoy, significa que ellas aconsejarán y enseñarán a las niñas del mañana.