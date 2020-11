$!Nativos digitales: ¿menos inteligentes? ¿Qué hay detrás de esta afirmación?

Para algunos expertos, los “nativos digitales”, pierden capacidades intelectuales por el uso recreativo de pantallas, pero para otros especialistas, la llamada Generación Z tiene otro tipo de inteligencia.

Los peligros de las pantallas

La psicóloga Laura Mabit, de la Clínica Montserrat, señala que “en estos tiempos en que es difícil huir de las pantallas, los padres muchas veces optan por distraer a sus hijos con las pantallas, pero esto no se debe hacer, ya que el cerebro de los pequeños está apenas en formación y hacerlo puede traer consecuencias como disminuir el juego simbólico, que es esencial en su desarrollo, no se lleva a cabo una buena interacción con el entorno y por ende no hay un buen desarrollo del lenguaje porque no hay esa interacción social”.

Michel Desmurget afirma que quienes crean la tecnología (los gurús de Silicon Valley) están tan conscientes de ese perjuicio que la mayoría de sus hijos estudian bajo el método Waldorf, que enseña a los niños y niñas a aprender con base en la experiencia y limita el uso de la tecnología.