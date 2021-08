$!No entiendo a mi hijo adolescente: ¿qué hacer?

Criar hijos adolescentes no siempre es fácil. Ser padres de adolescentes requiere paciencia y empatía, así como autocompasión. Y el comportamiento de los adolescentes puede ser particularmente desafiante en las circunstancias únicas de hoy. Como resultado de la pandemia, el distanciamiento social y la escuela remota, los adolescentes están experimentando más aislamiento, soledad y ansiedad que nunca. Pasan mucho tiempo en línea, lo que aumenta el riesgo de sufrir trastornos relacionados con el abuso de la tecnología Internet. “Cómo Habla un Líder” Manual de oratoria para persuadir personas Tomada de Internet/VANGUARDIA Poliamor: ¿es posible enamorarse de varias personas a la vez? Además, mientras que las jóvenes son más propensas a hablar sobre lo que sienten los varones tienden a retraerse cuando tienen dificultades y, por lo tanto, no reciben el apoyo de los padres ni la ayuda profesional que necesitan. Eso sí, ambos callan con mucha frecuencia situaciones de acoso y abuso y se alejan de sus padres para no lidiar con la eventualidad de contarlo o de que las cosas cambien en la familia. La cuestión, sin embargo, es cómo tratar con los hijos e hijas adolescentes, lo que comienza con la comprensión de las causas fundamentales de sus problemas. ¿Qué están experimentando durante estos años turbulentos? ¿Y cómo pueden los padres crear una conexión auténtica? Lo primero que es importante entender es que el comportamiento de los adolescentes está controlado en gran parte por los cambios hormonales y neurobiológicos que ocurren durante la pubertad.

El psicólogo John Duffy, autor de “Parenting the New Teen in the Age of Anxiety”, explica que los jóvenes de hoy se sienten muy solos y necesitan ayuda.

Además, el cerebro adolescente todavía se está desarrollando. “El área del cerebro responsable del juicio y la toma de decisiones, la corteza prefrontal, no madura por completo hasta mediados de los 20 años. Por lo tanto, los adolescentes varones experimentan cambios de impulsos y emociones. Se complica cómo lidiar con su hijo adolescente”, explica el médico Agustín Díaz. Sin embargo, aunque comprenda esto, la base para mantener una conexión con su hijo o hija adolescente, además del respeto, es poner límites. “Las reglas se basan en valores compartidos sobre la seguridad y la armonía en la familia”, explica la psicóloga Clara Mora. Sin embargo, el castigo severo no es el mejor enfoque para lidiar con su hijo adolescente. “De hecho, el castigo puede empeorar las cosas. Los adolescentes pueden sentirse rechazados y resentidos. Por lo tanto, pueden alejarse más de sus padres”, explica Mora. Entonces, ¿qué hacer? Expertos le ofrecen sus consejos.

¿Cómo comprender a su hijo o hija adolescente?

El psicólogo Juan Armando Corbin explica que es importante, para empezar, recordar cuando usted estuvo en el lugar de sus hijos: cuando era adolescente. Es posible que usted no haya hecho las mismas cosas y es lógico, el mundo ha cambiado, pero sí es muy probable que se haya sentido de la misma forma: con el mismo deseo de reconocer su identidad y de establecer su propio camino. Así mismo, el experto explica que, cuando el adolescente es rebelde, muchos padres no saben manejar la situación y reaccionan con ira, tratando de comportarse de una manera impositiva para evitar perder el control de la situación. El problema es que, al hacerlo, efectivamente sí pierden el control. El experto recomienda buscar un acercamiento con el adolescente, comprender que posiblemente está pasando por una etapa y, sobre todo, reaccionar con firmeza, pero con calma.

Claves para acercarse a su hijo o hija adolescente

El psicólogo Tomás Santa Cecilia le ofrece, desde su experiencia profesional, las claves para que comprenda cuál es la situación de su hijo adolescente y pueda acercarse a él o ella:

1. Encuentre tiempo para hablar. Busque un momento en el que puedan coincidir para hablar sobre lo que tanto usted como su hijo o hija piensa, siente y vive. No responda a manera de juicio a lo que oye, solo sea empático y escuche. Recuerde que ambos deben tener el tiempo suficiente y que hablar no debe hacerse en medio de otra actividad.

2. No esté a la defensiva. No siempre es fácil comprender la perspectiva de la otra persona, particularmente si es joven y vemos que está cometiendo errores que podrían evitarse, pero si está siempre a la defensiva cualquier acercamiento decantará en discusiones amargas que solo cortarán el lazo que hay entre usted y sus hijos. Es por eso que lo mejor es tratar de ser más receptivo a sus palabras.

3. Muestre sus vulnerabilidades. No trate de convertirse en el padre perfecto: a la hora de hablar con su hijo o hija exprese sus miedos, sus deseos, lo que más le importa y así, de esta manera, podrá conectar con él o ella con mayor confianza. Le permitirá, también, mostrarse vulnerable con usted.