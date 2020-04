“No nos soportamos:

Para Valentina y Camilo, una pareja que han pasado juntos la cuarentena, el romance se acabó. No es que antes de estar aislados su relación hubiera sido perfecta, pero los tiempos que pasaban distanciados hacían que las cosas se vieran desde otra perspectiva.

“Decidimos vivir juntos un mes antes de que el aislamiento fuera decretado como medida para la pandemia, pero realmente no nos conocíamos bien. Durante este tiempo de cuarentena nos hemos conocido mejor y, la verdad, no soporto muchas de sus actitudes”, explica Valentina, diseñadora gráfica de 30 años.

Lo más triste es que no pueden decir que no se les advirtió. Tanto la familia de él como la de ella les dijeron que lo mejor sería esperar.

“Pero pensamos que vivir juntos podría ser bueno para nuestra relación. Ahora nos damos cuenta de que no es así y que nuestra relación era solo para pasarla bien, no daba para nada tan serio. La verdad es que él tampoco me soporta”, cuenta Valentina.

Aunque Camilo no quiso dar su versión de la situación, ambos hacen todo lo posible por llevarse bien. No tienen otra opción por el momento.

Para las parejas de casados es igual: hay que manejar las emociones y que el respeto sea la bandera hasta que el aislamiento social termine y el gobierno nacional decrete las disposiciones necesarias.

¿Le parece imposible? En el caso de que esté viviendo violencia intrafamiliar, puede acudir a las instancias judiciales para proteger su vida.

Pero si considera que la situación no llega a este extremo, entonces expertos le recomiendan qué hacer.