$!“No uso apps, pero sí quiero encontrar el amor”

Aunque Martina tiene 25 años y es una “millennial” con todas las de la ley, en cuestiones de amor ella prefiere hacerlo a la antigua: sin ayuda de la tecnología.

Y esto es algo que, en tiempos de coronavirus, parece muy difícil de hacer.

“Cada vez que tengo la posibilidad de salir de casa me voy muy bien arreglada porque, quien quita, a lo mejor encuentro el amor”, dice Martina.

Martina trabaja en una agencia de comunicaciones y aunque conoce las aplicaciones y las ha usado, no cree que allí aparezcan los perfiles que ella está buscando.

“Me pareció una conversación muy superficial”, explica Martina.

Y teniendo en cuenta el aumento en el número de contagios por COVID-19, tal vez lo mejor es ser precavidos a la hora de encontrarnos con personas que no conocemos muy bien... ¡o que no conocemos en lo absoluto!

Sin embargo, y teniendo en cuenta este mismo parámetro, ¿cómo podría Martina encontrar el amor en esta época si entre las recomendaciones está el no acercarse a nadie fuera de nuestro espacio familiar en el que convivimos?

“Lamentablemente para Martina las posibilidades son muy limitadas”, explica la coach Camila Díaz, “En la actualidad vivimos en un mundo que lleva relaciones simultáneas, con la esperanza de que alguna dure un poco más. Y con el teléfono a mano por si fracasa en un primer intento”.

En medio de este panorama, ¿será que Martina se encuentra sola con su idea de hallar el amor “a la vieja usanza”?

“No, sin duda hay muchas personas que también experimentan el deseo de permitir que sea el “destino” o la casualidad la que ejerza un papel fundamental en el encuentro romántico. Sin embargo, en este momento será muy difícil de encontrar: mientras no exista una vacuna, los espacios de socialización serán reducidos y será necesario seguir los protocolos de seguridad. Con todo, vale la pena decir que no es imposible”, explica Díaz.

Para aquellas personas que consideran que es mejor encontrar a una persona en espacios físicos y no con la ayuda de aplicaciones, el coach Fernando Meneses le explica cuáles son sus recomendaciones para que este encuentro tenga un final –al menos en un primer momento- feliz:

Recuerde los protocolos de bioseguridad. Puede resultar incómodo hablar con el tapabocas y, por supuesto, muy poco romántico, pero la salud es primero. Si el encuentro se dé gracias a una corta socialización guardando la distancia, lo primero será guardar sus respectivos contactos para continuar vía virtual. No hay manera de escapar de la tecnología en esta época. Por fortuna.

No planee un nuevo encuentro tan pronto. Nuevamente, su salud y la de todos debe ser la prioridad. No hay forma de saber si un desconocido nos miente o nos dice la verdad a menos que vayamos formando una conexión a través de la conversación. Es por eso que lo mejor es que no se apresure a organizar una nueva cita “en vivo y en directo” con esa persona que acaba de conocer. Converse primero, permítase conocer a esa persona y descubrir los detalles de su vida que resultan fundamentales en estos momentos.