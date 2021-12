$!Noche de velitas: ¿por qué es un buen momento para estar en familia?

Llega la noche de las velitas y este año se presenta una gran oportunidad para compartir en familia, sobre todo este 2021, cuando se plantea un panorama muy diferente al del año pasado, con menos restricciones en cuestiones de bioseguridad.

Es por eso que es en estas fechas que resulta trascendental pensar en el concepto de familia.

La psicóloga Valeria Sabater señala que la familia son las personas que ofrecen luz al corazón y no días oscuros vestidos de tristeza e indefensión. Porque no es necesaria la sangre para crear un vínculo, la unión auténtica crea la lealtad y el afecto y no unos mismos apellidos en común.

La experta explica que no es necesario un mismo código genético o un certificado para apreciar a alguien como parte de nuestro corazón.

“Familia son las personas que uno elige, ahí donde incluir tanto a parientes como a amistades, e incluso por qué no decirlo, a nuestras mascotas”, indica Sabater.

La experta señala que nadie elige a su familia, “llegamos al mundo como caídos de una chimenea y es la suerte quien determina si los lazos que establecemos con nuestros padres van a ser saludables, indiferentes o incluso traumáticos”.

Sabater señala que es el vínculo más cercano del ser humano, pero de forma paradójica se alza en muchos casos como uno de los más complejos y conflictivos.

Si su relación con su familia no es buena, pero aún se puede arreglar, este es un momento excelente para limar asperezas.

Si, por el contrario, su paz mental es prioridad, entonces lo mejor es que, desde su lugar de tranquilidad, encienda una vela por esos lazos familiares y la posibilidad de repararlos en este 2022.