Organice sus espacios en su hogar durante la cuarentena

¿Desayuna a las 10 a.m., almuerza a las 3:00 p.m., empieza a trabajar o “hacer algo” a las 4:00 p.m., cena a las 8:00 p.m. y se acuesta a la 1:00 a.m., pensando en el futuro incierto? Sí, nos pasa a muchos, pero no es lo mejor.

En circunstancias normales, mantener un horario es una herramienta útil para crear una mayor sensación de calma y orden, pero en la situación en la que nos encontramos ahora, tener un horario no solo es útil, es esencial: es la diferencia entre sentir que naufraga en un mar de días sin tiempo, espacio ni “fecha en el calendario” y salir de la cuarentena sintiendo que le trajo algo positivo.

Una cuarentena productiva puede darle un nuevo sentido de propósito a su vida. ¿Le gustaría? Pues los expertos le explican cómo hacerlo.