Durante una de sus clases virtuales, Josúe vivió una de las expriencias más traumatizantes que un niño pueda tener: el papá de uno de sus compañeros golpeó a su hijo en medio de la sesión porque no estaba de acuerdo con la forma en que hacía una de sus tareas.

Si bien no fue una experiencia directa, Josué no paró de preguntar muy triste a sus papás por qué algunos adultos tenían estas reacciones con sus hijos e hijas, si su compañero no estaba haciendo nada malo.