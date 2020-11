“Para reactivar la economía se necesita una mirada de mujer”: Nadia Sánchez, fundadora de la organización She Is y directora de Women Economic Forum Latinoamérica

El Women Economic Forum es un espacio enfocado en la economía de la mujer y organizado por la Fundación She Is para Latinoamérica. Vanguardia habló con Nadia Sánchez, directora del WEF para Latinoamérica y fundadora de She is sobre la importancia de priorizar a la mujer en la reactivación económica.